Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în main event-ul etapei cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova și Rapid au împărțit punctele.



Giuleștenii au deschis scorul în minutul 16, grație reușitei lui Tobias Christensen. Adrian Rus a egalat, ulterior, în minutul 29, după centrarea lui Alex Cicâldău.



În actul secund, Lars Kramer a readus-o pe Rapid în avantaj în minutul 74, iar Universitatea Craiova a smuls punctul în minutul 90+10, după ce Stiven Nsimba a executat perfect o lovitură de pedeapsă.



Fanii Universității Craiova împrăștie săgeți după meciul cu Rapid: ”V-am călcat în picioare / Fără asta nu vă mai salvează nimeni”



După meci, pagina dedicată suporterilor Universității Craiova, ”Uniți pentru Știința”, a scris pe rețelele social media că trupa lui Rădoi a subjugat formația dirijată de Gâlcă și că Rapidul putea încasa mult mai multe goluri dacă nu era ”lovită” de un noroc chior.



”A existat o singură echipă pe teren! Iar aia a fost Craiova. Prima repriză a fost recital, dacă aveam puțin mai mult noroc și mai puțin ghinion, scorul era lejer 3-0 la pauză. Dar nu, Rapidul și-a scos din nou abonamentul la șansă! Cea mai norocoasă echipă din Liga 1, în acest sezon, scapă basma curată și când e călcată în picioare.



A doua repriză am mai lăsat ritmul, că nu poți juca 90 de minute cu turbo, iar ei au profitat dintr-o fază fixă. Isenko a ezitat un pic acolo, dar omul a scos în prima repriză o minge pe care alți portari poate doar o priveau și overall a apărat bine.



Despre arbitraj… a fost ok, dar Bârsan și-a adus aminte că Rapidul are noroc doar când primește și niște cadouri. Faza cu recuperarea curată a lui Anzor transformată în fault a fost penibilă. Plus penalty-ul 'nevazut'. Noroc cu VAR-ul, că altfel iar plecam cu nervii întinși.



Rapidul, aceeași poveste ca mereu: fără joc, fără idee, dar cu o șansă cosmică. Dacă se jucau încă 10 minute, îi băteam și cu tot norocul lor adunat de la începutul campionatului.



Un meci frumos, încurajator, cu o Craiova care a arătat din nou ca o echipă mare. Felicitări băieților! Asta e atitudinea pe care vrem să o vedem! Și pentru Rapid… țineți bine de potcoava aia de noroc, că fără ea nu vă mai salvează nimeni”, a scris ”Uniți pentru Știința”.

