Giuleștenii s-au deplasat în weekend în Bănie pentru confruntarea cu Universitatea Craiova de pe stadionul ”Ion Oblemenco”, din etapa #15 a sezonului regulat al Superligii României. Meciul a avut ritm de heavy metal!



Rapid putea câștiga meciul, dar s-a ales cu un singur punct ce Marian Aioani a comis un fault în propriul careu, iar oltenii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 90+10, fructificată de Stiven Nsimba.



Mesajul lui Rapid după punctul obținut cu Universitatea Craiova



Următoarea zi după meci, Rapid a publicat un mesaj pe rețelele social media în care și-au arătat recunoștința față de suporterii veniți în Bănie să susțină echipa, jucătorilor, dar și rapidiștilor care au urmărit meciul de la TV.



”Salutare, Rapidiști! Celor peste 1200 care au dominat Bănia, celor care au luptat pe gazon până la ultima secundă, celor care au stat cu pumnul strâns în fața televizoarelor.



Sâmbătă avem o nouă luptă. Sâmbătă ne strângem din nou acasă, umplem Giuleștiul și facem spectacol împreună!”, a scris Rapid pe rețelele social media.



Pentru Rapid urmează meciul cu FC Argeș de sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 20:30, din Giulești, în etapa #16. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Cum arată clasamentul Superligii României

