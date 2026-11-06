Amine Gouiri (77) a adus victoria echipei Olympique Marseille pe terenul lui Bayer Leverkusen, 1-0 în etapa a patra din Europa League, după un gol superb marcat pe contraatac. VIDEO AICI

Bayer Leverkusen și-a încheiat seria de 19 meciuri fără înfrângere acasă în Europa League

Leverkusen a încheiat astfel o serie de 19 meciuri fără înfrângere pe teren propriu în Europa League.

MVP pentru nemți a fost, ca de obicei, mijlocașul central spaniol Aleix Garcia (ex-Dinamo), notat cu 7.3 de Sofascore și cu 7.1 de Flashscore.

Antrenorul Bruno Genesio de la OM a egalat recordul de victorii al legendarului Guy Roux

Bruno Genesio, antrenorul echipei Olympique Marseille, a intrat în istoria fotbalului francez după victoria înregistrată de elevii săi pe terenul formaţiei Bayer Leverkusen, scor 1-0, miercuri seara în Europa League, scrie presa din Hexagon.

Conform ziarului Le Parisien, Genesio (60 ani) a ajuns cu această ocazie la 41 de victorii în cupele europene, egalând astfel recordul legendarului antrenor Guy Roux.

Cotidianul francez precizează însă că Guy Roux, în prezent retras din activitate, a obţinut toate cele 41 de victorii în competiţiile continentale cu o singură echipă, AJ Auxerre, în timp ce Bruno Genesio a reuşit aceeaşi performanţă antrenând mai multe formaţii.

Genesio va avea ocazia să-l depăşească pe Guy Roux şi să obţină a 42-a sa victorie europeană ca antrenor, pe 26 noiembrie, când Olympique Marseille va înfrunta formaţia bulgară Levski Sofia pe Stade Velodrome, scrie Agerpres.

Le Parisien adaugă că antrenorul lui Olympique Marseille trebuie să tragă tare dacă vrea să-şi păstreze recordul, în condiţiile în care tehnicianul spaniol Luis Enrique a obţinut deja 31 de victorii cu Paris Saint-Germain, cu care a câştigat ultimele două ediţii ale Ligii Campionilor, şi nu are de gând să încetinească ritmul.

Clasamentul din Europa League

1 Benfica 4 4 0 0 13-3 12

2 Bournemouth 4 4 0 0 11-2 12

3 Ferencvaros 4 4 0 0 11-3 12

4 Union Saint-Gilloise 4 3 1 0 10-2 10

5 Juventus 4 3 1 0 11-4 10

6 Olympiakos Pireu 4 3 1 0 4-1 10

7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 8-1 9

8 Beşiktaş 4 2 1 1 11-8 7

9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 5-4 7

10 Levski Sofia 4 2 1 1 4-3 7

11 Sunderland 4 2 1 1 4-4 7

12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 8-9 7

13 Olympique Lyon 4 2 1 1 6-7 7

14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 7-4 6

15 Anderlecht 4 2 0 2 6-3 6

16 OFI Creta 4 2 0 2 5-4 6

17 Rennes 4 1 3 0 4-3 6

18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 6-7 6

19 Torreense 4 2 0 2 7-9 6

20 Real Sociedad 4 1 2 1 9-4 5

21 Crystal Palace 4 1 2 1 9-6 5

22 Sparta Praga 4 1 1 2 6-6 4

22 Hoffenheim 4 1 1 2 6-6 4

24 Sturm Graz 4 1 1 2 3-6 4

25 NK Celje 4 1 1 2 5-9 4

26 RB Salzburg 4 1 1 2 3-8 4

27 Celta Vigo 4 1 0 3 4-6 3

28 AC Milan 4 1 0 3 4-7 3

28 Jagiellonia Bialystok 4 1 0 3 4-7 3

30 Viktoria Plzen 4 1 0 3 3-7 3

31 Olympique Marseille 4 1 0 3 2-6 3

32 Celtic 4 1 0 3 6-11 3

33 Hapoel Beer-Sheva 4 0 1 3 1-8 1

34 Lillestroem SK 4 0 1 3 2-10 1

35 Lech Poznan 4 0 1 3 2-12 1

36 FC Ararat-Armenia 4 0 0 4 4-14 0

* Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi.