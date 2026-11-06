Impresarul Ioan Becali a dezvăluit că a fost contactat recent de Laurențiu Reghecampf, care a aflat de la un alt agent că există interes din China pentru anumiți jucători de la FCSB.

Interes din China pentru jucătorii de la FCSB: "L-au sunat pe Reghe"

Ioan Becali spune că a primit "o listă" cu jucătorii români de care cluburile chineze ar fi interesate, iar în perioada următoare sunt așteptate negocieri. Totuși, impresarul anunță că se așteaptă ca vărul său, Gigi Becali, să solicite sume de ordinul milioanelor de euro pentru vânzarea jucătorilor săi.

"Reghe m-a chemat acum două săptămâni să-mi zică ceva. 'Giovanni, vezi că m-a chemat un impresar din China și i-am spus că sunt antrenor acum, nu mă interesează altceva, dar vorbește cu domnul Becali'. Deci în China, fiind gata campionatul, deja se caută jucători și de aceea l-au sunat pe Reghe, iar el a trimis impresarul la mine, pentru că eu știu ce și cum. Și e un sârb care trăiește în China și îl interesează jucători din România. Mi-a dat o listă și să vedem ce putem să-i virăm.

De la FCSB trebuie să fie de peste 5-6 milioane, tu crezi că FCSB vinde așa, oricum? Ei nu au de gând să vândă acum, ci să întărească acum. Vor și dreapta, stânga și număr șase", a spus Iona Becali, la Fanatik.

China, campionat cu mulți români

Campionatul din China se încheie în weekend, când este programată ultima etapă din acest sezon. Fereastra de mercato se va deschide în ianuarie, iar startul următoarei stagiuni este programat pentru 26 februarie.

În campionatul din China evoluează deja mai mulți fotbaliști români - Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Andrei Burcă, Alexandru Ioniță (Yunnan Yukun), Alexandru Mitriță (Zhejiang Professional) sau Alexandru Cîmpanu (Chongqing Tonglianglong).

Din sezonul viitor, în China va evolua și Andrei Cordea. Yunnan Yukun a bătut palma cu CFR Cluj pentru un transfer în valoare de aproximativ 700.000 de euro.