După ce a pierdut primele patru meciuri din Liga Națiunilor, România este deja sigură că va termina pe poziția a patra sau a treia, iar la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028 se va afla în urna a treia valorică.

Polonia a anunțat lotul pentru meciul cu România. Lewandowski, din nou pe listă

Polonia, echipa care a spulberat România, la Varșovia, scor 6-0, tocmai și-a anunțat lotul pentru ultima acțiune din acest an. Echipa lui Jan Urban va da piept cu tricolorii la București, pe 14 noiembrie, iar trei zile mai târziu va primi vizita Suediei.

Selecționerul Jan Urban va miza din nou pe veteranul Robert Lewandowski (38 de ani), atacantul lui Chicago Fire, care a marcat trei goluri contra României la duelul de pe 2 octombrie și a provocat eliminarea lui Radu Drăgușin.

În lotul Poloniei se mai regăsesc nume grele precum Piotr Zielinski (Inter Milano), Matty Cash (Aston Villa) sau Nicola Zalewski (Atalanta).

În schimb, Polonia va aborda această acțiune cu un alt portar. Titularul obișnuit Marcin Bulka (27 de ani), de la NEOM SC, a suferit o accidentare și nu a fost convocat.

Cum arată lotul Poloniei

Portari: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Mateusz Kochalski (Wieczysta Cracovia).

Fundași: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Przemysław Frankowski (Rennes), Tomasz Kędziora (Dinamo Kiev), Jakub Kiwior (FC Porto), Oskar Kubiak (Slavia Praga), Kamil Piątkowski (Legia Varșovia), Kacper Potulski (Mainz), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku).

Mijlocași: Bartosz Mazurek (RB Salzburg), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Łukasz Poręba (Elversberg), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Michał Skóraś (RC Lens), Sebastian Szymański (Rennes), Karol Świderski (Widzew Łódź), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter Milano).

Atacanți: Adrian Benedyczak (Kasımpașa), Robert Lewandowski (Chicago Fire), Mateusz Żukowski (FC Magdeburg).

Clasamentul din grupa României