VIDEO FCSB a făcut lista de transferuri! Reghecampf: "Patronul va alege dintre cei patru"

FCSB a făcut lista de transferuri! Reghecampf: &quot;Patronul va alege dintre cei patru&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB plănuiește să se întărească serios în fereastra de mercato din această iarnă, patronul Gigi Becali fiind în continuare nemulțumit de calitatea lotului.

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La conferința de presă premergătoare meciului cu Corvinul Hunedoara, Laurențiu Reghecampf a spus în mai multe rânduri că nu are prea multe soluții la dispoziție, referindu-se la problemele de lot. Juri Cisotti și Arnold Garita sunt accidentați, în timp ce fundașii laterali Ricardo Pădurariu și Valentin Crețu sunt suspendați.

Laurențiu Reghecampf anunță strategia de transferuri de la FCSB

După ce Gigi Becali a anunțat patru transferuri în iarnă - un fundaș dreapta, un închizător, un număr 10 și un atacant Laurențiu Reghecampf a anunțat că departamentul de scouting, alături de staff, a conturat o listă cu jucătorii vizați, iar pentru fiecare post au fost propuse patru variante. Cel care va lua decizia finală va fi patronul.

"Avem un departament de scouting, avem oameni care lucrează la acest lucru. Bineînțeles că discutăm în fiecare zi și încercăm să aducem soluții în pozițiile în care avem probleme. Clar discutăm despre fiecare soluție în parte. Bineînțeles că, la sfârșit, este decizia patronului îi funcție de bugetul financiar și ceea ce trebuie să plătească pentru fiecare jucător în parte.

Noi încercăm să avem 3-4 soluții pentru fiecare poziție unde ne-am dori să aducem jucători. La sfârșit, cel care plătește trebuie să decidă pe care dintre cei 4 îi alege", a spus Reghecampf.

Ce spune Reghecampf despre varianta Nicolae Stanciu la FCSB

Pe parcursul conferinței de presă, Reghecampf a fost întrebat și despre situația lui Nicolae Stanciu. Mijlocașul, aflat la final de contract cu chinezii de la Dalian Yingbo, este o țintă a celor de la FCSB, însă internaționalul pare că se îndreaptă spre U Cluj.

"Eu mai discut cu Nicu, din când în când, prin mesaje. Deocamdată, nu este nimic de discutat. El este activ la echipa lui (n.r - Dalian Yingbo)", a mai spus Reghecampf.

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