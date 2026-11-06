După un prim sezon în care a câștigat titlul și a contribuit cu 11 goluri și șapte pase decisive, internaționalul român a pierdut contactul cu primul „11” al formației pregătite de Peter Bosz.

În actuala stagiune, Man a strâns doar 159 de minute în șapte meciuri, în toate competițiile, fără contribuție de gol. Situația sa s-a reflectat și în evaluările de pe site-urile de specialitate.

13.000.000 de euro pentru transferul lui Dennis Man

Potrivit Transfermarkt, cota de piață a românului a scăzut de la 15 milioane de euro, în luna mai, la 12 milioane de euro, la ultima actualizare din septembrie. FootballTransfers îl evaluează însă la 12,9 milioane de euro, conform datelor din 1 noiembrie. Platforma estimează că un eventual transfer s-ar putea realiza pentru o sumă cuprinsă între 11,6 și 14,2 milioane de euro.