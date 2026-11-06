13.000.000 de euro pentru transferul lui Dennis Man!

13.000.000 de euro pentru transferul lui Dennis Man! Stranieri
SPORT.RO
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Dennis Man traversează o perioadă dificilă la PSV Eindhoven. 

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Din articol

După un prim sezon în care a câștigat titlul și a contribuit cu 11 goluri și șapte pase decisive, internaționalul român a pierdut contactul cu primul „11” al formației pregătite de Peter Bosz.

În actuala stagiune, Man a strâns doar 159 de minute în șapte meciuri, în toate competițiile, fără contribuție de gol. Situația sa s-a reflectat și în evaluările de pe site-urile de specialitate.

13.000.000 de euro pentru transferul lui Dennis Man

Potrivit Transfermarkt, cota de piață a românului a scăzut de la 15 milioane de euro, în luna mai, la 12 milioane de euro, la ultima actualizare din septembrie. FootballTransfers îl evaluează însă la 12,9 milioane de euro, conform datelor din 1 noiembrie. Platforma estimează că un eventual transfer s-ar putea realiza pentru o sumă cuprinsă între 11,6 și 14,2 milioane de euro.

Dennis Man este pe lista Valenciei

Situația românului ar putea deschide drumul către o plecare în această iarnă. După cum Sport.ro v-a prezentat aici, Valencia îl are pe Dennis Man pe lista de transferuri, alături de Johan Bakayoko, de la RB Leipzig, și Federico Chiesa, de la Liverpool.

Cei trei fotbaliști au în comun numărul redus de minute din ultima perioadă. Costurile mutării ar putea conta decisiv în alegerea spaniolilor. Bakayoko este evaluat la 20 de milioane de euro și are contract până în 2030, în timp ce Chiesa valorează 10 milioane de euro și mai are înțelegere cu Liverpool până în vara lui 2028.

  • Dennis Man are contract cu PSV până în 2029.
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