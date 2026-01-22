Ilie Lemnaru, președintele celor de la Unirea Slobozia, a dezvăluit care este cel mai mare salariu din cadrul lotului condus de Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu



Cel mai bine plătit jucător al echipei câștigă 5.000 de euro, cu mențiunea că, mai mereu, salariile sunt la zi la echipa ialomițeană. În această iarnă, Slobozia a adus doi fotbaliști pentru a-și ”betona” lotul înainte de partea a doua a sezonului: atacantul Guy Dahan (25 de ani), de la Zimbru Chișinău, și fundașul stânga Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani), care aparține de FCSB.



5.000 de euro, cel mai mare salariu de la Unirea Slobozia



Recent, cei de la Slobozia au mai primit o veste bună. Echipa s-a întors, după un an și jumătate, pe stadionul ”1 mai”, pe care n-au mai evoluat de la promovarea în Superligă.



„5.000 de euro e cel mai mare salariu. Undeva la 60.000 de e marja, pentru 12 luni. La unii jucători, așa cum a fost cazul lui Papeau, pe care l-am legitimat în luna octombrie, a fost și el tot în marja asta, la 60.000.



Noi avem avantajul că își mai iau informații și știu că suntem cu salariile la zi și atunci au ales să vină la noi. N-am avut niciodată probleme, cel mult am dat pe o lună în curs”, a spus Ilie Lemnaru, în exclusivitate pentru Sport.ro.



În următoarea etapă, Slobozia se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, iar apoi va juca pe teren propriu cu Hermannstadt, o altă echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării.



După 22 de etape, Unirea Slobozia are 21 de puncte și este la un singur punct în fața următoarei clasate, Petrolul Ploiești. Până la încheierea sezonului regulat, ialomițenii vor mai avea câteva meciuri tari, cu echipe precum U Cluj, Dinamo, Universitatea Craiova, Rapid sau FC Argeș.

