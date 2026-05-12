Lupta pentru evitarea retrogradării din Superliga, aruncată în aer: "Așteptăm decizia de la TAS"

Lupta pentru evitarea retrogradării din Superliga, aruncată în aer: &quot;Așteptăm decizia de la TAS&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emoții mari pentru o formație aflată în subsolul clasamentului din Superliga, aflată în continuare în lupta pentru evitarea retrogradării directe.

TAGS:
Ilie LemnaruUnirea SloboziaFCSBFC Hermannstadt
Din articol

Luni seară, Unirea Slobozia a obținut un punct mare în Ghencea contra celor de la FCSB, scor 0-0. Ialomițenii sunt la mâna lor înaintea ultimei etape din play-out, iar cu o victorie contra celor de la UTA Arad ar încheia pe locul 14, peste Hermannstadt.

Unirea Slobozia așteaptă verdictul de la TAS privind licența pentru Superliga

Totuși, chiar dacă va încheia pe loc de baraj, Unirea Slobozia poate fi retrogradată în liga a doua, având în vedere că nu a primit licența de Superliga nici la Comisia de Apel. Motivul? Punctajul minim impus de FRF pentru academiile cluburilor la copii și juniori.

Ilie Lemnaru, președintele celor de la Unirea Slobozia, anunță că așteaptă acum verdictul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. În cazul în care ialomițenii nu vor avea câștig de cauză nici acolo, Slobozia va retrograda indiferent de rezultatele din ultima etapă, iar FC Hermannstadt ar fi marea câștigătoare și ar urca pe poziție de baraj.

"Vă dați seama, e un punct care contează foarte mult în economia clasamentului. Dacă vom face același rezultat ca Hermannstadt în ultima etapă, atunci echipa care merge la baraj suntem noi.

Normal că avem speranțe că vom lua licența. De ce să nu jucăm barajul? Din punct de vedere sportiv, noi trebuie să jucăm. Fotbalul e pe teren, nu este pe acte, nu este pe documente. În momentul de față, noi am trimis documente suplimentare care se vor lua în considerare la TAS. 

Să știți că e foarte greu să faci acel punctaj la rezultate. Ca să înțeleagă toată lumea, rezultatele nu se obțin pe teren. Noi suntem o echipă promovată de doi ani și ni se iau în calcul ultimele trei sezoane. Noi jucăm la Campionatul Național U19 și U17. Se punctează cu un punct. Cei care joacă la Elite se punctează cu 3 sau 4 puncte. Nu e vina noastră că nu putem juca la Campionatul Național de Tineret sau Elite. Nu noi am făcut acea diferență. Noi am promovat, am investit în stadion ca să ajungem în Liga 1. La fel, la infrastructură pentru juniori. Săptămâna asta s-a dat în folosință terenul pentru juniori de la Slobozia Nouă, unde s-au băgat 500.000-600.000 de euro. Nu a fost vina noastră că a întârziat constructorul 6 luni, a avut conturile blocate.

Fotbalul ar trebui să fie pe teren. Dacă nu aveam o grupă de copii, care să fie obligatorie, atunci eram de acord. Dar când tu ai toate grupele de copii și juniori și nu punctezi pentru că nu ești la Elite, iar la Elite sunt Viitorul Cluj, LPS Buzău, Chiajna și Sport Team.... despre ce vorbim? Noi am investit! 

Așteptăm decizia de la TAS. Până nu se dă o decizie, nu putem comenta. Am plătit 20.000 de franci plus avocat", a spus Ilie Lemnaru, după meciul FCSB - Unirea Slobozia 0-0. 

Programul ultimei etape din play-out

În play-out, runda a noua este ultima, iar LPF a stabilit ca patru dintre cele cinci meciuri să se dispute de la aceeași oră, având în vedere că încă se dau lupte pentru evitarea retrogradării directe sau a barajului.

  • Duminică, 17 mai, ora 17:30: FK Csikszereda - FC Botoșani
  • Luni, 18 mai, ora 20:30: Farul - Metaloglobus
  • Luni, 18 mai, ora 20:30: Petrolul - Oțelul
  • Luni, 18 mai, ora 20:30: Unirea Slobozia - UTA Arad
  • Luni, 18 mai, ora 20:30: FC Hermannstadt - FCSB
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
ULTIMELE STIRI
Marele Bobo Vieri anunță ce se va întâmpla cu Cristi Chivu: "Atenție, ăsta e doar începutul!"
Marele Bobo Vieri anunță ce se va întâmpla cu Cristi Chivu: "Atenție, ăsta e doar începutul!"
Astăzi se poate decide campioana României!
Astăzi se poate decide campioana României!
Ce nebunie: revine la națională cu o lună înainte de Cupa Mondială și devine cel mai vârstnic selecționer din istorie!
Ce nebunie: revine la națională cu o lună înainte de Cupa Mondială și devine cel mai vârstnic selecționer din istorie!
Nota lui Andrei Rațiu în thriller-ul din La Liga decis în minutul 90! ”Unul dintre cei mai buni”
Nota lui Andrei Rațiu în thriller-ul din La Liga decis în minutul 90! ”Unul dintre cei mai buni”
Lotul lărgit al Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026! Carlo Ancelotti a luat decizia cu privire la Neymar
Lotul lărgit al Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026! Carlo Ancelotti a luat decizia cu privire la Neymar
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

Dan Șucu și-a anunțat decizia la final de sezon

Dan Șucu și-a anunțat decizia la final de sezon

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat

Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat



Recomandarile redactiei
Nota lui Andrei Rațiu în thriller-ul din La Liga decis în minutul 90! ”Unul dintre cei mai buni”
Nota lui Andrei Rațiu în thriller-ul din La Liga decis în minutul 90! ”Unul dintre cei mai buni”
Marele Bobo Vieri anunță ce se va întâmpla cu Cristi Chivu: "Atenție, ăsta e doar începutul!"
Marele Bobo Vieri anunță ce se va întâmpla cu Cristi Chivu: "Atenție, ăsta e doar începutul!"
E oficial: arabii au publicat fotografia și au anunțat numele echipei pe care Olăroiu o va pregăti până în 2027
E oficial: arabii au publicat fotografia și au anunțat numele echipei pe care Olăroiu o va pregăti până în 2027
Lotul lărgit al Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026! Carlo Ancelotti a luat decizia cu privire la Neymar
Lotul lărgit al Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026! Carlo Ancelotti a luat decizia cu privire la Neymar
Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"
Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"
Alte subiecte de interes
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!