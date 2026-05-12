Lupta pentru evitarea retrogradării din Superliga, aruncată în aer: "Așteptăm decizia de la TAS"

Luni seară, Unirea Slobozia a obținut un punct mare în Ghencea contra celor de la FCSB, scor 0-0. Ialomițenii sunt la mâna lor înaintea ultimei etape din play-out, iar cu o victorie contra celor de la UTA Arad ar încheia pe locul 14, peste Hermannstadt.

Unirea Slobozia așteaptă verdictul de la TAS privind licența pentru Superliga

Totuși, chiar dacă va încheia pe loc de baraj, Unirea Slobozia poate fi retrogradată în liga a doua, având în vedere că nu a primit licența de Superliga nici la Comisia de Apel. Motivul? Punctajul minim impus de FRF pentru academiile cluburilor la copii și juniori.

Ilie Lemnaru, președintele celor de la Unirea Slobozia, anunță că așteaptă acum verdictul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. În cazul în care ialomițenii nu vor avea câștig de cauză nici acolo, Slobozia va retrograda indiferent de rezultatele din ultima etapă, iar FC Hermannstadt ar fi marea câștigătoare și ar urca pe poziție de baraj.

"Vă dați seama, e un punct care contează foarte mult în economia clasamentului. Dacă vom face același rezultat ca Hermannstadt în ultima etapă, atunci echipa care merge la baraj suntem noi.

Normal că avem speranțe că vom lua licența. De ce să nu jucăm barajul? Din punct de vedere sportiv, noi trebuie să jucăm. Fotbalul e pe teren, nu este pe acte, nu este pe documente. În momentul de față, noi am trimis documente suplimentare care se vor lua în considerare la TAS.

Să știți că e foarte greu să faci acel punctaj la rezultate. Ca să înțeleagă toată lumea, rezultatele nu se obțin pe teren. Noi suntem o echipă promovată de doi ani și ni se iau în calcul ultimele trei sezoane. Noi jucăm la Campionatul Național U19 și U17. Se punctează cu un punct. Cei care joacă la Elite se punctează cu 3 sau 4 puncte. Nu e vina noastră că nu putem juca la Campionatul Național de Tineret sau Elite. Nu noi am făcut acea diferență. Noi am promovat, am investit în stadion ca să ajungem în Liga 1. La fel, la infrastructură pentru juniori. Săptămâna asta s-a dat în folosință terenul pentru juniori de la Slobozia Nouă, unde s-au băgat 500.000-600.000 de euro. Nu a fost vina noastră că a întârziat constructorul 6 luni, a avut conturile blocate.

Fotbalul ar trebui să fie pe teren. Dacă nu aveam o grupă de copii, care să fie obligatorie, atunci eram de acord. Dar când tu ai toate grupele de copii și juniori și nu punctezi pentru că nu ești la Elite, iar la Elite sunt Viitorul Cluj, LPS Buzău, Chiajna și Sport Team.... despre ce vorbim? Noi am investit!

Așteptăm decizia de la TAS. Până nu se dă o decizie, nu putem comenta. Am plătit 20.000 de franci plus avocat", a spus Ilie Lemnaru, după meciul FCSB - Unirea Slobozia 0-0.