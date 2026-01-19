LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci din cadrul etapei cu numărul 22 din Superligă.

În cazul unui succes, oltenii devin liderii clasamentului!

Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova: istorie și statistici



1 decembrie 2025, Petrolul - Metaloglobus 4-1: a fost singura victorie reușită de prahoveni în ultimele opt etape, în rest au cinci remize și două înfrângeri.

Oltenii au câștigat patru dintre cele 10 deplasări din campionatul curent, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Va fi duelul dintre echipa cu cele mai puține goluri marcate (Petrolul – 16) și cea mai bună ofensivă (Universitatea Craiova - 37 de goluri înscrise).

Craiovenii au încheiat runda precedentă având și cea mai bună medie a posesiei - 59,4 % (Petrolul - 45,1 %).

320 de faulturi au comis ploieștenii, cele mai multe dintre toate competitoarele (Univ. Craiova - 236).

Eugen Neagoe, simbol al Craiovei, acum antrenor la Ploiești

Partida va fi una specială pentru Eugen Neagoe, cel care a evoluat în tricoul alb-albastru timp de nouă sezoane, fiind jucător de bază la ultimul titlu câștigat de gruparea din Bănie (1990-1991).

De la revenirea Petrolului pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șapte ori, de patru ori s-au impus craiovenii, un joc a fost câștigat de prahoveni, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

30 de jucători au utilizat ploieștenii în acest sezon, dintre care Ricardinho și Adi Chică-Roșă au bifat prezențe în fiecare etapă. Oltenii s-au bazat pe 33 de fotbaliști, 19 dintre ei reușind cel puțin o contribuție ofensivă (gol / pasă decisivă / penalty scos). Info: LPF

Două transferuri la Universitatea Craiova! Oltenii și-au asigurat toată banda stângă



Universitatea Craiova a anunțat transferurile lui Ionuț Marian Albu, fundaș stânga, și Darius Ciurea, extremă stânga.

Cei doi tineri jucători vin de la echipe din Liga 2 și vor evolua pentru început la satelitul oltenilor din Liga 3.

La prima echipă, banda stângă este ”confiscată” de căpitanul Nicușor Bancu.

”🔵 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚 𝐈𝐈 𝐥-𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐭𝐚𝐭 𝐩𝐞 𝐈𝐨𝐧𝐮𝐭̧ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐥𝐛𝐮

✍️ Conducătorii Universităţii Craiova II au ajuns la un acord cu Ionuţ Marian Albu privind trecerea sa sub comanda lui Ştefan Florescu. Fotbalistul originar din Târgovişte a semnat un contract valabil un an şi jumătate cu echipa secundă a Ştiinţei, urmând să lupte pentru promovarea în Liga 2.

🦁 Ionuţ Marian Albu este născut pe 26 ianuarie 2005 şi poate evolua atât fundaş stânga, cât şi fundaş dreapta. Vine de la ocupanta locului 3 din Liga 2, FC Bihor Oradea, formaţie pentru care a jucat 6 meciuri în ediţia actuală de campionat. În trecut a mai îmbrăcat tricourile echipelor Chindia Târgovişte şi Minaur Baia Mare.

Bine ai venit, Ionuţ Marian Albu!”, au anunțat oltenii.

”🔵 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬 𝐂𝐢𝐮𝐫𝐞𝐚, 𝐧𝐨𝐮𝐥 𝐣𝐮𝐜𝐚̆𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̆𝐭̧𝐢𝐢 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚 𝐈𝐈

🦁 Darius Ciurea este cel de-al doilea jucător cooptat de Universitatea Craiova II în această iarnă. Este originar din Timişoara, are 21 de ani, şi poate evolua atât atacant, cât şi în banda stângă.

✍️ Darius Ciurea vine în Bănie de la AFC Câmpulung-Muscel 2022 şi a semnat un contract valabil pe un an şi jumătate cu Universitatea Craiova II.

⚽️ În Liga 2, Darius Ciurea a bifat 34 de partide în două sezoane şi a înscris trei goluri pentru AFC Câmpulung-Muscel 2022, iar în Cupa României a evoluat în două meciuri şi a marcat de două ori.

În trecut a mai îmbrăcat tricoul echipei Unirea Bascov.

Bine ai venit, Darius Ciurea!”, a postat clubul din Bănie.

Clasamentul LIVE din Superligă

