"Un meci urat! Nu cred ca trebuia rosu la Planic. Nu stiu de ce a arbitrat Kovacs!" Florinel Coman, intepaturi pentru jocul LA DISTRUGERE al CFR-ului

Stelistii sunt tristi dupa 0-1 cu CFR in derby-ul din Gruia.

Florinel Coman e dezamagit de ceea ce a aratat echipa sa. Coman ii inteapa pe rivalii de la CFR, care "au jucat numai minge lunga". 'Mbappe' critica si numirea lui Istvan Kovacs la centru pentru acest joc.

"Un meci foarte urat, pe bataie, minge lunga. E foarte greu sa jucam cu echipe care se bazeaza pe forta, multe dueluri la cap. Nu mi se pare normal sa arbitreze domnul Kovacs acest meci. A fost un meci prost facut de noi. Noi suntem primii vinovati, nu ne-am ridicat la nivelul asteptarilor, dar nu mi se pare corect... Totul OK, nu am avut nicio treaba cu el. Dar nu mi se pare normal sa arbitreze domnul Kovacs acest meci. Nu am fost bulversati de schimbarea sistemului, dar noi nu suntem obisnuiti sa jucam minge lunga si dueluri la cap. Asa e stilul acestei echipe, asta e! Nu e pe calitatea noastra un adversar ca CFR-ul. Trebuie sa batem tot. Am pierdut, ne asumam. Vom vedea ce am gresit. Nu prea vedem poarta nici noi, atacantii, vom vedea la antrenament. Nu cred ca trebuia dat rosu la Planic, Deac isi facuse mingea in lateral. Nu mi-am certat colegii, am fost suparat pe situatie", a spus Coman la Digisport.