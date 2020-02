INCA O TRADARE dupa Chipciu?! Ar fi o surpriza URIASA: Latovlevici e la derby-ul CFR - FCSB si a fost in biroul presedintelui de la Cluj

Chipciu a semnat in aceasta iarna cu CFR Cluj. Ar putea sa nu fie singurul ex-stelist care ajunge in Gruia.

Surpriza ar putea veni de la Iasmin Latovlevici. Fundasul stanga a venit la Cluj pentru derby. S-a intretinut cu stelistii pe gazon, inainte de incalzire, dar a fost si in biroul lui Marian Copilu, omul care conduce CFR-ul din punct de vedere sportiv. Latovlevici a spus ca isi doreste sa-si gaseasca o echipa la care sa joace pana in vara si n-a exclus revenirea in Liga 1!

"Nu am incheiat conturile cu Bursa, am de luat niste bani. Mi-as dori sa raman in Turcia, dar se pare ca nu mai e cazul pentru mine pana in vara. Niciodata nu pot sa spun niciodata daca e vorba de un transfer la una dintre echipele care joaca azi, mai ales ca sunt liber de contrac! Sa vedem ce va fi. Sper sa imi gasesc ceva sa joc pana in vara. Vreau sa joc, sa am continuitate", a spus Latovlevici.