Cele mai importante transferuri ale CFR-ului NU au prins lotul! Chipciu si Manea, OUT din echipa pentru partida cu FCSB! De ce nu joaca cei doi

De ce nu joaca Chipciu si Manea in aceasta seara in derby-ul cu FCSB.

CFR - FCSB se va disputa in aceasta seara de la ora 20:00, iar Dan Petrescu surprinde prin alegerea primului 11. Alex Chipciu si Cristi Manea, cele mai importante transferuri ale celor de la CFR in aceasta iarna, nu fac parte din lotul din aceasta seara al campioanei Romaniei. Cristi Manea are probleme cu cartea verde, intrucat aceasta a plecat din Romania vineri dimineata spre Apollon Limassol, club de care apartine acesta si s-a intors in Romania seara.

Dan Petrescu a argumentat netitularizarea lui Chipciu si spune ca acesta trebuie sa isi astepte randul pentru a evolua.

"L-am ales pe Burca pentru ca Susic este accidentat, asa cum am mai spus. Chipciu a venit tarziu, e un jucator important pentru mine, dar trebuie sa-si astepte randul. Momcilovic si Pantiru sunt la fel de puternicim buni pe ambele faze. Numai accidentarea lui Pantiru a facut ca Momcilovic sa joace", a declarat Dan Petrescu inainte de partida din aceasta seara.