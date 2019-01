Singurul fotbalist roman din Gibraltar! A plecat de la Rapid, acum vrea sa devina campion: "E o sansa pentru cupele europene"

Portarul Vlad Ignat este singurul roman din campionatul Gibraltarului. El a jucat in Romania la Alba Iulia, Brasov, Snagov si Rapid.

Portarul roman Vlad Ignat, in varsta de 23 de ani, s-a despartit de Rapid si a semnat in Gibraltar. El va juca pentru Glacis United, un club infiintat in 1965, care are 17 titluri in palmares. Ignat spune ca isi doreste sa joace in tururile preliminare ale cupelor europene.

Vlad Ignat a aparat poarta Rapidului in ligile inferioare si a mai jucat la Unirea Alba Iulia, FC Brasov, Sportul Snagov. El s-a despartit de formatia giulesteana si a plecat sa-si caute norocul in afara.

Ignat a mai trecut pe la Valladolid si UD San Pedro, din Spania, iar acum vrea sa se impuna in Gibraltar.

"Am semnat pe un sezon, cu optiune de prelungire pe inca unul. E un proiect frumos si interesant. Acum, cu Brexitul, multa lume e tot mai interesata de campionatul de aici. Se fac investitii majore in fotbal. Am ales sa joc aici indetrimentul altor echipe de Tercera (n.r liga a patra din Spania) datorita expunerii mai mari. Este totusi o echipa de prima liga, imi doresc sa evoluez cat mai bine si sa revin intr-un campionat cat mai bun. Sau, de ce nu, sa ne luptam la anul pentru primele doua locuri, ceea ce ar insemna o calificare in cupele europene", a spus Ignat pentru Ziarul Unirea.

Un singur roman a mai jucat in Gibraltar. In 2015/16, Lucian Burdujan a trecut pe la FC Europa.