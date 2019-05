OFICIAL | Rapid a transferat un atacant crescut de Boca Juniors pentru a ataca Liga I: "Fanii Rapidului sunt precum cei ai Bocai"

Rapid va juca in sezonul 2019/20 in Liga a II-a, iar Daniel Pancu isi doreste sa atace promovarea in prima liga.

Rapidul a dominat seria a 2-a a ligii a 3-a si a promovat la finalul sezonului 2018/19. In stagiunea 2019/2020, giulestenii antrenati de Daniel Pancu vor evolua in liga a 2-a si spun ca isi doresc sa atace direct prima pozitie!

Rapid a transferat un atacant argentinian



Rapid a inceput deja campania de achizitii pentru liga a 2-a. Giulestenii l-au luat inca din iarna pe George Tudoran, care a evoluat in retur la Pandurii. Alaturi de Tudoran, la Rapid ajunge si Matias Ezequiel Roskopf, un atacant de 21 de ani.

Roskopf a fost crescut de Colon si Boca Juniors, jucand timp de un sezon si la Torque, in prima liga din Uruguay. El a venit in iarna in Romania si ar fi trebui sa semneze cu Botosani, dar a fost deturnat de Hermannstadt. Sibienii nu au putut, insa, sa il legitimeze, astfel ca sudamericanul nu a jucat inca niciun meci oficial in Romania.

Acum, Roskopf spera sa promoveze cu Rapidul in Liga 1.

"Sunt foarte fericit sa ajung la un club mare, cu suporteri atat de fanatici si frumosi. I-am vazut la meciul din ultima etapa si am ramas impresionat. Seamana cu cei ai Bocai. Abia astept sa evoluez in fata lor si impreuna sa ne bucuram, in vara anului viitor, pentru promovarea in prima liga, deoarece acolo este locul Rapidului", a spus Roskopf, potrivit site-ului clubului.

Roskopf a jucat la tineretul Argentinei



Matias Roskopf este fost international U15 si U17 argentinian. El a jucat in 7 meciuri la Campionatul Sud-American U17 si la alte 3 la Campionatul Mondial U17.

350.000 euro este cota de piata a lui Matias Roskopf, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.de