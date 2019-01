Rapid a dat inca o lovitura! Si-a luat fotbalist din Liga I, numit de turci "NOUL HAGI". Opt transferuri facute pana acum de giulesteni

Rapidistii isi fac echipa pentru liga a doua!

Rapidul se afla in cursa pentru promovarea in liga secunda. Giulestenii antrenati de Daniel Pancu sunt primii in seria lor din liga a treia si sunt favoriti la promovare. Ei se pregatesc inca de pe acum pentru sezonul viitor.

Rapid s-a intarit serios in aceasta iarna si a pus mana pe jucatori din primele doua ligi!

Ultima achizitie facuta de Rapid este cea a lui Marian Draghiceanu, mijlocas in varsta de 19 ani, sosit de la Dunarea Calarasi. Draghiceanu este al 4-lea cel mai tanar debutant din istoria Ligii I. El a semnat pe doi ani si jumatate cu Rapid.

"Sunt bucuros ca am ajuns la Rapid, vreau sa imi fac treaba cat mai bine si sa multumesc prin evolutiile mele", a spus Draghiceanu pentru siteul Rapidului.

Marian Draghiceanu a debutat in Liga I in sezonul 2014/15, in tricoul Ceahlaului, la varsta de 15 ani si 10 luni. El a ajuns dupa falimentul Ceahlaului la Calarasi si a fost un pion important pentru echipa in liga secunda, anul trecut.

Pana acum, Rapid i-a transferat pe Catalin Onea, Catalin Hlistei (Sportul Snagov), Robert Bajan (Viitorul), Alin Turbatu (CSM Oltenita), Ifeanyi David Onyeanula (Golden Stars Football Academy), Fabio Andrei Trip (LPS Banatul) si George Tudoran (Pandurii, va ajunge la Rapid in vara).