FCSB - FK Auda se joacă joi, de la 20:45, pe Stadionul Steaua, în direct pe PRO TV și VOYO. Returul din Letonia se va disputa joi, 30 iulie, de la ora 19:00, pe VOYO.

La conferința de presă, Marius Baciu a vorbit pe larg despre prima adversară din Conference League și a atras atenția asupra nivelului bun la care se afla formația letonă.

"Auda este o echipă bună, harnică, agresivă, care face presing avansat în jumătatea adversă. Nu e un joc deloc ușor. Au jucători străini, jucători de forță și un antrenor francez. Nu vorbim de o dublă simplă. E un joc în care trebuie să fim foarte concentrați pentru că au jucători foarte buni. Au și vândut un jucător cu 3 milioane de euro.

Întâlnim o echipă care pe asta se axează, să demonstreze. E o echipă care vrea să se afirme, cu jucători care vor să treacă în campionate mult mai puternice, cu salarii mult mai mari. Sunt ferm convins că vor da totul pentru a demonstra și a pleca în altă parte.

Când ești în plin în campionat, ai alt ritm. L-am trimis pe Lucian Filip să urmărească la fața locului și a spus că e un campionat destul de aprig, iar echipa vrea să promoveze jucători tineri și să-i vândă mai departe. Toate echipele au plusuri și minusuri. Am făcut analiza fiecărui jucător în parte, pe posturi, pe compartimente. Încercăm să găsim breșe pentru a finaliza și pentru a ne concentra la blocul defensiv pentru că e o echipă care joacă destul de bine contraatacul", a spus Marius Baciu.

Întrebat dacă are o presimțire în legătură cu un jucător de la FCSB care ar putea marca, Baciu a răspuns: "Eu am o presimțire că vom juca bine. Asta vă pot spune. Băieții s-au pregătit foarte bine în ultima perioadă. De când sunt eu aici, nu le pot reproșa nimic. Se poate întâmpla să fie și nereușite, dar suntem pregătiți și pentru asta".