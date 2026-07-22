VIDEO "Am o presimțire" Marius Baciu a spus ce anticipează la FCSB - Auda

&quot;Am o presimțire&quot; Marius Baciu a spus ce anticipează la FCSB - Auda Conference League
SPORT.RO
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FCSB debutează în preliminariile Conference League cu un duel împotriva letonilor de la FK Auda. Marius Baciu a prefațat partida tur de pe Stadionul Steaua.

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La conferința de presă, Marius Baciu a vorbit pe larg despre prima adversară din Conference League și a atras atenția asupra nivelului bun la care se afla formația letonă.

"Auda este o echipă bună, harnică, agresivă, care face presing avansat în jumătatea adversă. Nu e un joc deloc ușor. Au jucători străini, jucători de forță și un antrenor francez. Nu vorbim de o dublă simplă. E un joc în care trebuie să fim foarte concentrați pentru că au jucători foarte buni. Au și vândut un jucător cu 3 milioane de euro.

Întâlnim o echipă care pe asta se axează, să demonstreze. E o echipă care vrea să se afirme, cu jucători care vor să treacă în campionate mult mai puternice, cu salarii mult mai mari. Sunt ferm convins că vor da totul pentru a demonstra și a pleca în altă parte.

Când ești în plin în campionat, ai alt ritm. L-am trimis pe Lucian Filip să urmărească la fața locului și a spus că e un campionat destul de aprig, iar echipa vrea să promoveze jucători tineri și să-i vândă mai departe. Toate echipele au plusuri și minusuri. Am făcut analiza fiecărui jucător în parte, pe posturi, pe compartimente. Încercăm să găsim breșe pentru a finaliza și pentru a ne concentra la blocul defensiv pentru că e o echipă care joacă destul de bine contraatacul", a spus Marius Baciu.

Întrebat dacă are o presimțire în legătură cu un jucător de la FCSB care ar putea marca, Baciu a răspuns: "Eu am o presimțire că vom juca bine. Asta vă pot spune. Băieții s-au pregătit foarte bine în ultima perioadă. De când sunt eu aici, nu le pot reproșa nimic. Se poate întâmpla să fie și nereușite, dar suntem pregătiți și pentru asta".

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Cine este FK Auda

Formația letonă, fondată în 1969, își are sediul în Kekava, o localitate situată în apropierea capitalei Riga. 

Clubul a revenit în prima ligă abia în anul 2022, reușind să câștige Cupa Letoniei chiar în acel sezon, performanță pe care a repetat-o și în anul 2025. 

În campionatul intern, adversara FCSB a încheiat pe poziția a treia în ultimele două ediții.

Echipa a disputat 10 meciuri în preliminariile Conference League în ultimele două sezoane, înregistrând cinci victorii, trei remize și două înfrângeri. 

Cel mai valoros fotbalist al letonilor este Eduards Daskevics, o extremă în vârstă de 23 de ani care poartă și banderola de căpitan.

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