BREAKING NEWS | Presedintele Klaus Iohannis a raspuns intrebarii pe care si-o pun toti romanii! Carantina totala de sarbatori?

Presedintele Klaus Iohannis a vorbit intr-o conferinta de presa despre noile masuri impuse in Romania.

In Romania au fost impuse recent noi masuri de siguranta pentru protectia impotriva coronavirusului, iar Klaus Iohannis spune ca in acest moment se asteapta sa se vada rezultatele acestora.

Presedintele a spus ca nu ia in considerare o carantinare totala a Romaniei nici acum, nici de sarbatori:

"Nu luam in considerare acum o carantinare totala cum nu iau in considerare o carantinare totala de sarbatori!", a spus Klaus Iohannis.

"Carantinarea unor localitati este posibila, insa acesta e un singur parametru dintr-o serie de date. Este un catalog intreg de criterii, catalog elaborat de specialistii de la INSP.

Din pacate, sunt localitati din Romania unde rata de infectare este foarte mare si s-a impus masura carantinei locale.

Virusul se raspandeste foarte repede si, din pacate, vedem ca in toata Europa numarul persoanelor care sunt pozitive creste in fiecare zi. Obiectivul acestor restrictii este unul foarte clar, sa incetineasca raspandirea virusului. Cu cat se incetineste mai mult, cu atat mai usor poate fi gestionata pandemia. Aceste masuri sunt propuse de expertii nostri. Medici specialisti de la INSP, din ministere si asa mai departe. Pentru a vedea daca aceste masuri prind trebuie sa avem rabdare sa asteptam rezultatul. Unii au comentat ca masurile au venit prea repede, altii au spus ca au venit prea incet. Adevarul e ca nu se poate sa iei in fiecare zi alte masuri. Trebuie sa astepti 2 saptamani pentru a vedea ce efect are un set de masuri, spun specialistii. S-a vazut ca vechiul set de masuri nu a fost eficient. Dupa cateva zile vom vedea cat de eficient a fost acest set de masuri si noi credem ca va avea rezultate.

Nu pot sa dau o cifra, pentru ca aceste lucruri nu le propun si nu le evaluez eu. Specialistii de la INSP vin si spun daca au fost rezultate si daca vor fi aduse noi modificari", a mai spus Iohannis.