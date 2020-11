Ultimele detalii despre recuperarea lui Virgil van Dijk! Wijnaldum a vorbit despre situatia medicala a colegului sau

Virgil van Dijk a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate ale genunchiului drept, dupa o intrare dura a portarului lui Everton, Jordan Pickford.

Fundasul central al nationalei Olandei a fost supus cu succes unei interventii chirurgicale la o clinica din Londra, iar in acest moment se afla in perioada de recuperare.

Coechipierul lui van Dijk de la Liverpool si de la nationala Olandei, Georginio Wijnaldum, a oferit un interviu pentru publicatia VI, citata de The Sun, in care a vorbit despre situatia fundasului de 29 de ani.

Wijnaldum a declarat ca van Dijk trece prin, probabil, cea mai grea experienta prin care poate trece un fotbalist, dar a adaugat ca acesta este foarte puternic si va trece cu bine peste aceasta incercare.

"Virgil va reveni cu ajutorul lui Dumnezeu. Este o perioada dificila pentru el, acesta este cel mai rau lucru pe care il poti experimenta ca fotbalist. Treci pur si simplu prin iad. Dar cred ca este foarte puternic. Vorbim pe FaceTime des si cred ca este foarte bine", a spus Wijnaldum sursei citate.

De asemenea, mijlocasul lui Liverpool a vorbit si despre meciurile echipelor nationale, in contextul in care tot mai multi manageri se plang de faptul ca fotbalistii se intorc la echipele de club obositi sau accidentati. Wijnaldum a spus: "Cluburile nu pot avea niciodata garantia ca fotbalistii vor reveni in forma maxima. Jucam trei meciuri internationale, iar asta necesita un mare consum de energie. Dar, ca fotbalist, cred ca este grozav sa joc atat de multe meciuri la echipa nationala a Olandei".

Nationala Olandei va disputa trei meciuri in perioada urmatoare, contra Spaniei, Bosniei si Poloniei.