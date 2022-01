Gabi Matei stă în block-start pentru revenirea în Liga 1: ”E o echipă bună pentru mine”

Fundașul dreapta a anunțat că se află în discuții avansate cu un club din prima divizie, după ce a stat pe tușă din iulie 2021, după ce s-a despărțit de Gornik Leczna. El a vorbit despre viitorul său.

”Aştept zilele ăstea să semnez şi eu că am fost accidentat, nu am avut echipă şase luni şi sunt in discutii sper să semnez zilele ăstea.

In tara, dar nu vreau să zic inainte sunt superstiţios. Sunt in discutii avansate sper să semnez mâine sau poimâine. Greu departe de fotbal, am urmărit campionatul românesc, celelalte campionate, destul de greu fără echipă. Nu e o echipă de top, e o echipa bună pentru mine”, a declarat Matei, conform Telekom Sport.

Considerat un mare talent al fotbalului românesc, Matei a ajuns la 31 de ani fără să își confirme potențialul. Academica Clinceni (42 de meciuri/2 goluri), ASA Târgu Mureș (35/2), Pandurii Tg. Jiu (27/0), Gornik Leczna (22/0), Internațional Curtea de Argeș (17/0), Concordia Chiajna (15/0), Zira (14/0), FCSB (12/0), FC Brașov (10/0) și FC Argeș (8/0) sunt celelalte echipe dim cariera lui.