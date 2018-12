BREAKING NEWS | Oferta URIASA din Liga 1 pentru atacantul dorit de FCSB! Rivala la TITLU care vrea sa i-l "fure" de sub nas lui Becali

Universitatea Craiova a facut o oferta importanta.

"Daca vom continua 4-2-3-1 probabil vom avea nevoie de un atacant. Voi vorbi cu conducerea in zilele urmatoare" a declarat Devis Mangia dupa victoria cu 2-0 in fata celor de la Gaz Metan. Craiova vrea titlul si incearca sa detoneze prima bomba pe piata transferurilor!

Craiova a facut o oferta pentru Carlos Fortes, de la Medias! Jucatorul aflat in fruntea listei de achizitii a celor de la FCSB pentru inlocuirea lui Harlem Gnohere daca acesta va pleca in aceasta iarna poate ajunge la rivala la titlu! Cei de la Craiova au oferit 500.000 de euro pentru Fortes, plus Ovidiu Bic! Bic a venit in 2017 la Craiova chiar de la Gaz Metan, insa a prins un singur meci in acest sezon, intrand pe finalul meciului cu Concordia Chaijna.

Cei de la Gaz Metan Medias nu renunta insa cu usurinta la Fortes, in conditiile in care pastreaza sanse la calificarea in play-off. Conducerea Gazului le-a cerut 1 milion de euro celor de la Craiova in schimbul lui Fortes!