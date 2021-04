"E un mijlocas complet! Va ajunge foarte, foarte bun!" Un fost component al Generatiei de Aur este impresionat de Darius Olaru

Darius Olaru are un sezon foarte bun in Liga 1 pentru FCSB.

Mijlocasul ofensiv de 23 de ani transferat de echipa ros-albastra de la Gaz Metan in ianuarie 2020 in schimbul sumei de 600 de euro a marcat sase goluri si a oferit doua pase decisive in 26 de meciuri in acest sezon de Liga 1.

De asemenea, Olaru a fost om de baza in nationala de tineret a Romaniei la Campionatul European U21, unde a fost integralist in toate cele 3 meciuri din grupa.

Evolutiile lui Olaru au impresionat multi oameni de fotbal din Romania. Fostul mare mijlocas central al Stelei si al nationalei Romaniei, Iosif Rotariu, a declarat ca apreciaza foarte mult progresul pe care jucatorul FCSB-ului l-a facut in acest sezon

De asemenea, el a subliniat disponibilitatea la efort pe care o arata Olaru, dar si faptul ca loveste mingea foarte bine cu ambele picioare si ca trimite constant suturi de la distanta.

"Darius Olaru a progresat mult in acest sezon, l-am urmarit si la Campionatul European de tineret. FCSB e slabita fara el. E un mijlocas complet, care loveste mingea excelent cu ambele picioare, face ambele faze si nu evita contactele mai dure.

Marele sau merit e ca el creeaza foarte multe faze, se implica, are initiativa si dinamizeaza atacurile echipei lui Toni Petrea. El e un inter de top in Liga 1, are si un sut foarte bun, mai ales ca in campionatul nostru vedem foarte putini fotbalisti care mai ameninta poarta de la distanta.

Pare un baiat foarte serios, iar majoritatea actiunilor lui nu sunt doar spectaculoase, ci au si consistenta. Nu cred ca va fi vandut de cei de la FCSB, pentru ca fara el echipa ar slabi mult. Va ajunge un fotbalist foarte, foarte bun!", a spus Rotariu potrivit Digi Sport.

Iosif Rotariu a jucat 25 de meciuri pentru nationala Romaniei in perioada 1988-1997, reusind si sa marcheze un gol.