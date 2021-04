Dennis Man, laudat de un fost conducator din Serie A! "Promite mult! Are calitatile potrivite pentru fotbalul din Italia"

Dennis Man a ajuns la inceputul acestui an la Parma, reusind pana acum un gol si un assist.

Fostul director sportiv Rino Foschi l-a laudat pe Man, despre care a declarat ca este convins ca va continua sa joace in Serie A, chiar si in cazul in care Parma va retrograda la finalul acestui sezon.

"L-am urmarit pe Dennis Man de cand eram director sportiv la Palermo, are o marja de progres importanta, promite mult.

A ajuns in Italia si joaca bine, are calitatile potrivite pentru fotbalul din Serie A. Daca Parma va retrograda, ii va fi foarte greu sa-l tina pe Dennis Man", a spus Rino Foschi, potrivit site-ului Parmalive.

Dennis Man a reusit o prestatie buna in meciul cu AC Milan, iar jurnalistii italieni au scris despre interesul milanezilor pentru tanarul fotbalist transferat de Parma in schimbul a 13 milioane de euro.

In urmatoarea etapa din Serie A, Parma va juca pe terenul lui Cagliari, sambata, de la ora 21:45.