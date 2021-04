United isi vrea 'copilul' inapoi! Solskjaer recunoaste ca a gresit in privinta unui jucator si anunta ca il asteapta pe Old Trafford

Manchester United vrea sa isi recupereze unul dintre cei mai talentati jucatori.

Jesse Lingard (28 de ani) era considerat una dintre marile sperante ale lui Manchester United ex-Ferguson. Insa nu a reusit sa isi demonstreze potentialul pe Old Trafford.

Dupa mai multi ani de inconstanta, Lingard a fost imprumutat la West Ham in ianuarie. Pana la momentul imprumutului, Jesse nu jucase vreun meci in Premier League in acest sezon. Totusi, odata cu plecarea de la United a avut o ascensiune impresionanta. A marcat 8 goluri si a oferit 4 pase decisive in 12 meciuri, iar Solskjaer se gandeste sa il aduca inapoi in vara.

"Jesse a avut evolutii briliante de cand a plecat de la noi. Daca am fi fost egoisti, l-am fi pastrat. A muncit din greu si merita sa joace, de aceea l-am lasat la West Ham. Il asteptam inapoi si sper sa mearga la Euro" spune antrenorul norvegian despre fostul sau elev conform Goal.

210 meciuri si 33 de goluri a strans Lingard pentru Manchester United. Are 27 de selectii si 4 goluri pentru selectionata Angliei.