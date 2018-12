Umiliti cu 3-0 de CFR, dinamovistii nu au vazut "o diferenta asa mare de valoare". Ce spune Ricardo Grigore despre sansele la Play Off, de la 1 punct de retrogradare

Dinamo a pierdut cu 0-3 meciul cu CFR Cluj. "Cainii" sunt la 1 punct de Chiajna si Dunarea Calarasi, care au cate un meci mai putin!

Ricardo Grigore: "Trecem printr-o perioada foarte, foarte grea. Trebuie sa incercam sa ne adunam, pentru ca trec etapele si noi nu adunam puncte. Ne este tot mai dificil sa intram in Play Off. Nu cred ca a fost o diferenta asa mare de valoare, pentru ca prima repriza a fost echilibrata. Daca nu primeam acel gol, nici nu stiu cum a intrat mingea, a fost de pe linie.

Daca marcam apoi in repriza a doua macar la 2-0, dar asta este acum.

Sincer, trebuie sa ne gandim la fiecare meci in parte, nu la Play Off. Noi trebuie sa luam fiecare meci si sa castigam. Trebuie sa ne mobilizam, pentru ca nu mai avem nimic de pierdut. Nu e in regula.



E o perioada dificila, va fi greu si la Hermannstadt, pentru ca acolo e terenul inghetat, asa am vazut. Va fi greu, dar trebuie sa luam neaparat 3 puncte", a spus Ricardo Grigore.