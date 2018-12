Ce pedeapsa a primit Klopp dupa reactia nebuna de la meciul cu Everton! Antrenorul lui Liverpool a intrat pe teren de bucurie

Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a acceptat acuzatiile care i-au fost aduse de Federatia engleza, de comportament neadecvat in partida cu Everton, castigata de echipa sa cu 1-0.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Duminica, pe Merseyside, Klopp a explodat de bucurie la golul reusit de Divock Origi in minutele de prelungire ale meciului (90+6), a traversat in fuga terenul si a sarit in bratele portarului Alisson.

El putea fi chiar suspendat pentru urmatorul meci, insa FA i-a aplicat o amenda de 8.000 de lire sterline.

"(...) Asta este regula si daca incalci regulile pe care trebuie sa le respecti esti amendat. Nu am nicio problema, voi plati", a spus Klopp.

Tehnicianul a fost aparat chiar de omologul sau de pe banca tehnica a lui Everton, Marco Silva. "Este emotia jocului, este o situatie normala. Daca ma intrebati pe mine, eu nu l-as fi amendat, dar FA a decis altceva", a spus Silva.

Cu 36 de puncte, Liverpool este pe locul 2 in Premier League, la doua puncte de liderul Manchester City.