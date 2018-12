LIVE DINAMO - CFR CLUJ, ora 20:00! Rednic a castigat un singur meci de cand a revenit! Dinamo, obligata sa castige contra liderului

Urmarim si comentam impreuna DINAMO - CFR CLUJ pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Dinamo - CFR Cluj, derby-ul etapei a 18-a, se joaca in aceasta seara, ora 20:00.

Dinamo este pe locul 10 in clasament si are nevoie urgenta de victorie. De altfel, dinamovistii au castigat un singur meci din cele 7 partide oficiale jucate de la revenirea lui Mircea Rednic.

De partea cealalta, si pentru CFR Cluj victoria este importanta. Ardelenii sunt pe primul loc, dar au doar doua puncte avans fata de FCSB. In conditiile in care echipa lui Dica are meci cu Sepsi in aceasta etapa, o partida ce la prima vedere pare una facila, CFR trebuie sa castige pentru a avea siguranta ca ramane pe primul loc si dupa aceasta runda.

Dinamo si CFR Cluj s-au intalnit pana acum de 47 de ori, iar bilantul este unul echilibrat. Echipa din "Stefan cel Mare" a castigat 20 de partide, CFR s-a impus de 19 ori, iar alte 8 meciuri s-au incheiat la egalitate.