Ultima umilinta i-a pus CAPAC! Petre, ca si plecat de la FCSB: "E picatura care a umplut paharul! Sunt sigur ca va cauta sa plece" 

Adrian Petre (22 ani) a trait inca o umilinta la FCSB, una dintre multele traite de cand a ales sa se transfere la ros-albastri.

Adus in iarna de la Esbjerg, Adrian Petre a fost mereu varianta de schimb a lui Gigi Becali. Scos mai mereu la pauza, atacantul care a inscris un singur gol in acest sezon pentru ros-albastri a trait o noua umilinta in deplasarea cu Poli Iasi.

Petre a fost schimbat inca din minutul 28 al meciului, in locul sau intrand Darius Olaru. Situatia atacantului la FCSB devine din ce in ce mai grea, mai ales dupa ce Gigi Becali l-a criticat in repetate randuri sezonul trecut, iar plecarea de la ros-albastri ar fi iminenta.

Presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania, Emilian Hulubei a vorbit despre situatia lui Petre si a declarat ca mai mult ca sigur isi cauta echipa in acest moment.

"La Adrian Petre, cred ca e picatura care a umplut paharul. Sunt sigur ca pana pe 5 octombrie va cauta sa plece de acolo.

Nu este numai practica FCSB-ului. Am vazut acum cu regula U21 in Liga 1 ca majoritatea jucatorilor sunt schimbati in primele minute. Normal ca ii afecteaza pe jucatori. Se gandesc «Bai, chair asa, nu pot sa fac fata?!».

Ce e de mentionat e ca Petre in momentul asta, odata cu schimbarile date de pandemie, are posibilitatea sa joace la trei cluburi in anul asta, deci probabilitatea ca el sa plece de la FCSB este mai mare, pentru ca daca da de o echipa asemanatoare, are sansa sa plece si la o a treia. Sunt jucatori care dau randament maxim la echipe la care stiu ca sunt doriti", a spus Emilian Hulubei la Digi Sport.

Dupa cum www.sport.ro a anuntat in urma cu putin timp, Adrian Petre e dorit de o echipa in Serie B, astfel ca nu duce lipsa de oferte.