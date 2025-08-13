Remontada kosovară în Drita – FCSB? Răspunsul analiștilor

FCSB a evitat un adevărat dezastru, pe Arena Națională, când a întâlnit Drita (Kosovo), săptămâna trecută. În minutul 50, tabela arăta un scor șocant: 2-0 pentru oaspeți. Din fericire, de aici a început revenirea campioanei noastre, care s-a impus cu 3-2.

Rezultatul de joia trecută a oprit o serie groaznică pentru bucureșteni, de patru înfrângeri la rând în toate competițiile. Din păcate pentru ei, meciul din weekend, FCSB – Unirea Slobozia (0-1) a demonstrat că, în ciuda succesului cu Drita, criza roș-albaștrilor se prelungește.

FCSB, mare favorită înaintea returului cu Drita

Chiar dacă echipa cuplului Pintilii – Charalambous e ciuca bătăilor, în această vară – FCSB are deja 6 înfrângeri în 11 partide! – analiștii de la Football Meets Data o „văd“ deja în play-off-ul Europa League.

Cea mai mare platformă dedicată analizelor din fotbalul internațional a luat la puricat meciurile din turul 3 preliminar Europa League, după rezultatele înregistrate în prima manșă. Iată procentele trecute în dreptul celor două formații care se vor întâlni, joi, la Priștina:

*Drita – 12% șanse de calificare

*FCSB – 88% șanse de calificare

