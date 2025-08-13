Remontada kosovară în Drita – FCSB? Răspunsul analiștilor

Remontada kosovară &icirc;n Drita &ndash; FCSB? Răspunsul analiștilor Europa League
Amir Kiarash
Manșa secundă din turul 3 preliminar al Ligii Europa e programată pentru joi, de la ora 21.00, pe VOYO.

FCSB a evitat un adevărat dezastru, pe Arena Națională, când a întâlnit Drita (Kosovo), săptămâna trecută. În minutul 50, tabela arăta un scor șocant: 2-0 pentru oaspeți. Din fericire, de aici a început revenirea campioanei noastre, care s-a impus cu 3-2.

Rezultatul de joia trecută a oprit o serie groaznică pentru bucureșteni, de patru înfrângeri la rând în toate competițiile. Din păcate pentru ei, meciul din weekend, FCSB – Unirea Slobozia (0-1) a demonstrat că, în ciuda succesului cu Drita, criza roș-albaștrilor se prelungește.

FCSB, mare favorită înaintea returului cu Drita

Chiar dacă echipa cuplului Pintilii – Charalambous e ciuca bătăilor, în această vară – FCSB are deja 6 înfrângeri în 11 partide! – analiștii de la Football Meets Data o „văd“ deja în play-off-ul Europa League.

Cea mai mare platformă dedicată analizelor din fotbalul internațional a luat la puricat meciurile din turul 3 preliminar Europa League, după rezultatele înregistrate în prima manșă. Iată procentele trecute în dreptul celor două formații care se vor întâlni, joi, la Priștina:

*Drita – 12% șanse de calificare

*FCSB – 88% șanse de calificare

Practic, remontada kosovară ține de un scenariu SF, în viziunea analiștilor de la Football Meets Data.

Dacă previziunea lor se va confirma, iar FCSB va avansa în play-off-ul Europa League, atunci campioana României își va asigura prezența într-o grupă europeană. Pentru că, inclusiv în cazul unei eliminări în faza următoare cu Aberdeen (Scoția), ar „ateriza“ în grupa de Conference League.

