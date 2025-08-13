La 51 de ani, Monica Seleș a fost diagnosticată cu miastenia gravis, o boală neuromusculară cronică, autoimună.

De nouă ori câștigătoare în probele individuale ale competițiilor de mare șlem, fosta jucătoare de tenis născută la Novi Sad a văzut primele simptome ale bolii chiar pe terenul de tenis.

Monica Seleș, diagnosticată cu o boală care îi slăbește musculatura și văzul

Explicând cum această afecțiune i-a schimbat în rău stilul de viață, fosta jucătoare de tenis a spus următoarele: „Când am fost diagnosticată am fost nedumerită; când mă joc cu copiii sau alți membri ai familiei, ratez mingi, pentru că văd două mingi. Acestea sunt simptome pe care nu le poți ignora.

A durat ceva să mă obișnuiesc cu noua realitate, e dificil. Îmi afectează destul de mult viața de zi cu zi.