VIDEO Monica Seleș o ia încă o dată de la zero: boala cumplită care îi afectează viața

Monica Seleș o ia &icirc;ncă o dată de la zero: boala cumplită care &icirc;i afectează viața Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Monica Seleș trece printr-un alt moment de cumpănă în viața sa.

TAGS:
boalăTenis WTAmonica seles
Din articol

La 51 de ani, Monica Seleș a fost diagnosticată cu miastenia gravis, o boală neuromusculară cronică, autoimună.

De nouă ori câștigătoare în probele individuale ale competițiilor de mare șlem, fosta jucătoare de tenis născută la Novi Sad a văzut primele simptome ale bolii chiar pe terenul de tenis.

Monica Seleș, diagnosticată cu o boală care îi slăbește musculatura și văzul

Explicând cum această afecțiune i-a schimbat în rău stilul de viață, fosta jucătoare de tenis a spus următoarele: „Când am fost diagnosticată am fost nedumerită; când mă joc cu copiii sau alți membri ai familiei, ratez mingi, pentru că văd două mingi. Acestea sunt simptome pe care nu le poți ignora.

A durat ceva să mă obișnuiesc cu noua realitate, e dificil. Îmi afectează destul de mult viața de zi cu zi.

„Asta fac acum, mă adaptez.”

Primul moment de schimbare radicală din viața mea a fost când am avut treisprezece ani. Am venit în SUA, nu știam limba, mi-am lăsat familia în urmă, a fost greu.

După aceea, am devenit o jucătoare grozavă de tenis, dar și acel lucru mi-a schimbat radical viața. Faima, banii, atenția au fost la alt nivel, iar, la șaisprezece ani, a fost complicat de gestionat toată această transformare.

Apoi, evident, înjunghierea mea a fost un alt moment de cotitură. Acum a venit acest diagnostic. Dar așa cum le spun copiilor cărora le predau, trebuie să te adaptezi. Asta fac acum,” a declarat Monica Seleș într-un interviu acordat SNTV.

Monica Seleș, victima celui mai oribil eveniment din istoria tenisului

La șaisprezece ani, Monica Seleș a câștigat turneul de la Roland Garros, după o finală câștigată în detrimentul germancei Steffi Graf.

În 1993, pe când avea doar nouăsprezece ani, Seleș a fost înjunghiată, în timpul unui meci jucat în Hamburg, de un spectator german care dezvoltase o obsesie pentru Steffi Graf.

După o pauză lungă, Monica Seleș a revenit cu succes în circuit, câștigând Australian Open în 1996. Avea să rămână însă și ultimul titlu major cucerit de Seleș, până la finalul carierei, consemnat în 2003.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit pl&acirc;ngeri de la locuitori. FOTO
ULTIMELE STIRI
Sha Carri Richardson, campioana mondială la 100 m arestată, scandal monstru cu iubitul Christian Coleman, și el campion mondial!
Sha'Carri Richardson, campioana mondială la 100 m arestată, scandal monstru cu iubitul Christian Coleman, și el campion mondial!
Drita - FCSB, LIVE EXCLUSIV pe VOYO joi de la 21:00 &icirc;n returul decisiv din Europa League! Absențe &rdquo;grele&rdquo; la FCSB
Drita - FCSB, LIVE EXCLUSIV pe VOYO joi de la 21:00 în returul decisiv din Europa League! Absențe ”grele” la FCSB
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului &icirc;n Premier League, exclusiv pe VOYO. Ultimele informații
Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului în Premier League, exclusiv pe VOYO. Ultimele informații
Remontada kosovară &icirc;n Drita &ndash; FCSB? Răspunsul analiștilor
Remontada kosovară în Drita – FCSB? Răspunsul analiștilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: &rdquo;O să se supere titularul!&rdquo;

Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: ”O să se supere titularul!”

Guardiola profită de transferul ratat al lui T&acirc;rnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Guardiola profită de transferul ratat al lui Târnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Fotbalistul transferat de Dinamo de la FCSB, &icirc;mprumutat de &rdquo;c&acirc;ini&rdquo; la o altă echipă!

Fotbalistul transferat de Dinamo de la FCSB, împrumutat de ”câini” la o altă echipă!

Lovitură pentru FCSB! Un titular e OUT și ratează meciurile cu Drita și Rapid

Lovitură pentru FCSB! Un titular e OUT și ratează meciurile cu Drita și Rapid

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: &rdquo;Nu e lumesc!&rdquo;

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: ”Nu e lumesc!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!