La 51 de ani, Monica Seleș a fost diagnosticată cu miastenia gravis, o boală neuromusculară cronică, autoimună.
De nouă ori câștigătoare în probele individuale ale competițiilor de mare șlem, fosta jucătoare de tenis născută la Novi Sad a văzut primele simptome ale bolii chiar pe terenul de tenis.
Monica Seleș, diagnosticată cu o boală care îi slăbește musculatura și văzul
Explicând cum această afecțiune i-a schimbat în rău stilul de viață, fosta jucătoare de tenis a spus următoarele: „Când am fost diagnosticată am fost nedumerită; când mă joc cu copiii sau alți membri ai familiei, ratez mingi, pentru că văd două mingi. Acestea sunt simptome pe care nu le poți ignora.
A durat ceva să mă obișnuiesc cu noua realitate, e dificil. Îmi afectează destul de mult viața de zi cu zi.
„Asta fac acum, mă adaptez.”
Primul moment de schimbare radicală din viața mea a fost când am avut treisprezece ani. Am venit în SUA, nu știam limba, mi-am lăsat familia în urmă, a fost greu.
După aceea, am devenit o jucătoare grozavă de tenis, dar și acel lucru mi-a schimbat radical viața. Faima, banii, atenția au fost la alt nivel, iar, la șaisprezece ani, a fost complicat de gestionat toată această transformare.
Apoi, evident, înjunghierea mea a fost un alt moment de cotitură. Acum a venit acest diagnostic. Dar așa cum le spun copiilor cărora le predau, trebuie să te adaptezi. Asta fac acum,” a declarat Monica Seleș într-un interviu acordat SNTV.
Monica Seleș, victima celui mai oribil eveniment din istoria tenisului
La șaisprezece ani, Monica Seleș a câștigat turneul de la Roland Garros, după o finală câștigată în detrimentul germancei Steffi Graf.
În 1993, pe când avea doar nouăsprezece ani, Seleș a fost înjunghiată, în timpul unui meci jucat în Hamburg, de un spectator german care dezvoltase o obsesie pentru Steffi Graf.
După o pauză lungă, Monica Seleș a revenit cu succes în circuit, câștigând Australian Open în 1996. Avea să rămână însă și ultimul titlu major cucerit de Seleș, până la finalul carierei, consemnat în 2003.