Se spune că banii nu aduc fericirea. Și nici pe Kylian Mbappe nu l-au dus în Arabia Saudită, spre mirarea oamenilor de aici, care au descoperit, încă o dată, că ofertele lor „de nerefuzat“ sunt tot mai des refuzate.

Organizatorii Saudi Pro League și-au propus ca, în fiecare vară, să aibă un transfer-bombă la o formație fruntașă din dorința de a mări gradul de expunere pentru acest campionat, la nivel internațional. Deocamdată, în această vară, obiectivul a fost ratat. Desigur, au fost niște nume sonore care au ajuns în Regat, în frunte cu Darwin Nunez, Joao Felix și Theo Hernandez, însă arabii sunt în căutarea unui alt star, de talia lui Cristiano Ronaldo.

În acest sens, mai întâi, a fost ofertat brazilianul Vinicius (25 de ani) de la Real Madrid. Iar când acest proiect a eșuat, saudiții și-au propus un transfer și mai spectaculos. Pentru că, potrivit Defensa Central, au luat legătura cu reprezentanții lui Kylian Mbappe (26 de ani).

Mbappe ar fi câștigat 1 miliard de dolari!

În tentativa lor, de a-l duce pe noul decar al Realului la un club mare din Saudi Pro League, arabii au pus pe masa francezului o ofertă incredibilă.

În primul rând, Real ar fi încasat 350 de milioane de euro pentru a ceda jucătorul pe care îl are sub contract până în 2029.

Apoi, însuși Mbappe ar fi ajuns la o sumă pe care alții nu o pot câștiga nici în șapte vieți! Pentru că, din informațiile obținute de Defensa Central, francezul ar fi urmat să primească suma totală de 1 miliard de dolari, în schimbul unui contract întins pe 4 sezoane!

Mbappe nici n-a luat însă în calcul această variantă, de a merge în Arabia Saudită.

„Starul francez consideră că mai are mult de lucru, pentru a-și câștiga locul în elita fotbalului european și că, la 26 de ani, ar fi total inoportun să meargă în fotbalul arab. A contat în decizia sa și faptul că, în 2026, urmează Cupa Mondială, iar Mbappe vrea să ajungă aici în cea mai bună formă, după un sezon reușit pe care speră să-l aibă, la Real Madrid“, a notat Defensa Central.

