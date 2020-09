BREAKING NEWS: Discutii AVANSATE pentru plecarea lui Petre de la FCSB! Exclusiv: in ce campionat poate ajunge

Adi Petre e la un pas de o noua provocare in straiantate!

Din sursele www.sport.ro, Petre ar putea sa o paraseasca pe FCSB pana la finalul saptamanii. Atacantul e dorit de o echipa din Serie B, care e dispusa si sa plateasca suma ceruta de Becali in schimbul lui Petre, 300 000 de euro.

Trecut pe lista de transferuri fara sa primeasca sanse sau explicatii, Petre l-a costat la inceputul anului 500 000 de euro pe Becali. Atacantul a jucat inainte, timp de doi ani si jumatate, la Esbjerg, in Danemarca, dupa ce a fost golgeter in B, la UTA. Petre e cel mai scump jucator plecat vreodata din liga a 2-a. Danezii au platit tot in jur de o jumatate de milion de euro in schimbul sau.

Cand era junior, Petre a fost in atentia mai multor cluburi importante din Anglia sau Italia.

Adrian Petre, 22 de ani, are doua goluri marcate in 12 aparitii in tricoul FCSB.