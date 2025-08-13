GALERIE FOTO Pe cine simpatizează Simona Halep în WTA: „Analizez ce nu analizam niciodată până acum”

Pe cine simpatizează Simona Halep &icirc;n WTA: &bdquo;Analizez ce nu analizam niciodată p&acirc;nă acum&rdquo; Tenis
Marcu Czentye
Simona Halep a dezvăluit pe cine susține în circuitul WTA, după retragerea din tenis.

Simona Halep (33 de ani) a văzut din tribuna regală desfășurarea finalei Wimbledon 2025, încheiată cu un scor neverosimil.

Poloneza Iga Swiatek a depășit-o pe americanca Amanda Anisimova, scor 6-0, 6-0, în ceea ce a fost doar al treilea 12-0 administrat într-o finală de Grand Slam, în întreaga istorie a tenisului, care cuprinde și era neprofesionistă.

Simona Halep ține cu Iga Swiatek, după retragerea din tenis

Simona Halep

După ce a urmărit-o la Wimbledon, Simona Halep a declarat că o admiră pe Iga Swiatek pentru că are un set complet de abilități pe terenul de tenis.

Fostul număr unu WTA s-a surprins analizând o serie de elemente ale jocului la care nu era atentă în trecut.

„Nu urmăresc foarte mult, dar din când în când mă mai uit la meciuri. Îmi place Swiatek pentru că e completă. Am văzut şi finala de la Wimbledon. Are o aşezare foarte bună, se lasă pe picioare foarte bine.

Analizez nişte lucruri pe care înainte nu le analizam niciodată. Mi s-a părut puternică. Înainte, dacă m-ai fi pus să vorbesc despre asta, nu mi-aş fi dat seama,” a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat Antena Sport.

Halep - Swiatek: rivalitatea care nu a mai ajuns să se consume

2-2 a fost scorul întâlnirilor directe dintre Simona Halep și Iga Swiatek, două jucătoare care s-ar mai fi întâlnit în circuitul WTA, dacă sportiva din România nu ar fi fost suspendată din tenis mai mult timp decât a indicat hotărârea finală impusă de TAS.

Seria confruntărilor dintre Halep și Swiatek s-a deschis cu un 6-1, 6-0 dur, în capitala Franței, administrat de Simona Halep sportivei din Polonia.

Swiatek a replicat, doar un an mai târziu, cu un 6-1, 6-2, în același turneu de la Roland Garros.

În cadrul Australian Open 2021, Simona Halep a revenit de la 0-1 la seturi și a învins-o pe Iga Swiatek, 3-6, 6-1, 6-4, iar în 2022, la Indian Wells, Swiatek s-a impus cu 7-6 (6), 6-4.

Iga Swiatek

