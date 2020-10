Situatie delicata la UTA! Ar fi 6 jucatori bolnavi de Covid-19 in lot, 3 se afla cu echipa! Azi ar trebui sa se joace meciul cu Hermannstadt

Situatie grea pentru Laszlo Balint inaintea meciului cu Hermannstadt, de duminica.

Sambata, echipa aradeana a aflat la un test rapid ca inca 3 fotbalisti au fost depistati cu coronavirus, dupa ce, vineri, alti doi fotbalisti fusesera confirmati cu infectia.

Potrivit informatiilor ProSport, in afara de Marius Tomozei si Florin Ilie, care au fost gasiti pozitivi vineri, si de Dragos Balauru, al carui test a fost neconcludent, alti 3 fotbalisti ai aradenilor au avut probe cu rezultat pozitiv la un test rapid. Niciunul nu va fi luat in calcul pentru meciul cu Hermannstadt, urmand ca jucatorii sa intre in izolare, asa cum prevede protocolul medical.

Aradenii mai au si alti indisponibili pentru acest meci, dupa cum a declarat Claudiu Dragan sursei citate: "In momentul de fata avem sapte jucatori indisponibili, trei dintre ei au coronavirus. Nu va pot spune numele jucatorilor. Totusi, lotul nostru este numeros si sper sa ne descurcam cu Hermannstadt". Dragan nu a mentionat insa nimic in legatura cu fotbalistii depistati la ultimul test, acestia aflandu-se alaturi de echipa la Medias!