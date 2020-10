Chipciu: "Petrescu vrea sa batem, nu-l intereseaza cum!" Balgradean: "Am tremurat serios!" Cum au trait jucatorii CFR-ului meciul cu Botosani

Au fost emotii mari la CFR pentru o victorie in fata Botosaniului!

Balgradean recunoaste ca jucatorii campioanei s-au temut pentru rezultat: "Am tremurat serios. Important e ca ne-am apropiat de Craiova si am luat punctele, chiar daca nu am aratat cum ne-am dorit. Nu stiu daca ne-am creat greu ocazii. Stiam ca ne asteapta un meci greu, sunt jucatori buni la Botosani. Daca era tot lotul valid la ei, era clar ca ne era mult mai greu. O sa analizam ce a fost bine, ce a fost rau. O sa ne concentram in continuare la meciul cu TSKA Sofia"

Chipciu prefera sa se gandeasca doar la partea pozitiva e serii: rezultatul. E tot ce-l intereseaza pe Dan Petrescu.

"Suntem multumiti ca am castigat, asta conteaza cel mai mut, asta vrea Mister cel mai mult, indiferent de jocul pe care il prestam. M-am simtit foarte bine azi. Mijlocas stanga n-am mai jucat de la Brasov. Asta a fost postul meu prima data si cred ca asta imi place cel mai mult. Vine meciul de la Sofia, din Europa League. Suntem singura echipa romaneasca acolo, stim ca va fi greu sa se mai califice cineva in grupe. Cine intra, trebuie sa joace si sa aduca punctele si victoriile. Avem cel mai bun si mai valoros lot din Romania", a spus Chipciu la Digisport.