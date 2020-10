Faza dupa care putem ajunge in TOATE ZIARELE lumii! Croitoru si-a scos FIUL din cauza regulii U21 in meciul cu CFR :)

Fortat de problemele mari de lot de la Botosani, Marius Croitoru l-a folosit ca titular in meciul contra CFR-ului pe fiul sau, David.

Pustiul de 17 ani, care a mai prins minute in Liga 1 contra lui Gaz Metan, sezonul trecut, a fost la prima aparitie ca titular pentru FC Botosani. "Dintre jucatorii U21 din lot, numai el era mijlocas", a explicat decizia Marius Croitoru inaintea partidei cu CFR.

Spre deosebire de 'al doilea' U21 de la CFR, mijlocasul Joca, David Croitoru a prins jumatate de ora in teren. Joca a fost scos in minutul 6 pentru a i se face loc lui Chipciu. In locul lui Croitoru - fiul, Croitoru - antrenorul l-a introdus pe fostul dinamovist Tircoveanu.