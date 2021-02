Transfer de ultima ora la Viitorul! Hagi a adus un jucator de nationala: e a 4-a achizitie a iernii! Mutarea a devenit deja oficiala

Dupa plecarile lui Iancu si Luckassen, Viitorul puncteaza si la achizitii.

Clubul din Ovidiu a facut cel de-al 4-lea transfer al iernii. L-a adus de la Honved pe Artur Craciun, international moldovean in varsta de 22 de ani. Craciun a fost imprumutat pana la vara de la echipa clasata pe locul 9 in Ungaria. Fundasul a jucat doar 7 minute in acest sezon pentru Honved.



Craciun a mai jucat in Romania pentru U Cluj, in sezonul trecut. Crescut de Zimbru Chisinau, aparatorul a mai jucat in Moldova la Sheriff si Milsami Orhei. Alaturi de Milsani a jucat impotriva FCSB in preliminariile Europa League, in vara lui 2019.