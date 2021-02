Marturisire socanta a Biancai Andreescu: cum a trait anul 2020, in care nu a jucat niciun meci oficial: "Ma jucam Call of Duty pe Xbox cam jumatate din zi si ma holbam pe pereti!" 

Simona Halep si Bianca Andreescu au facut declaratii savuroase inaintea inceputului Australian Open 2021.

Simona Halep si Bianca Andreescu au venit in fata jurnalistilor prezenti la Melbourne pentru a comunica ultimele stari si impresii dinaintea startului Australian Open 2021.

Conferintele de presa ale celor doua jucatoare au fost dinamice, iar Simona Halep a ajuns sa-i faca un portret impresionant Biancai Andreescu, in vreme ce jucatoarea canadiana cu origini romanesti a surprins prin sinceritatea cu care si-a descris o zi normala din perioada autoizolarii.

"Bianca e o luptatoare grozava, nu se da batuta in timpul meciurilor si face totul pentru a castiga un meci, lucru pe care-l admir foarte mult. E foarte tanara, are curajul de a nu se gandi la adversara pe care o are in fata si este hotarata sa tinteasca victoria de fiecare data. Nu a dat vreodata impresia ca ii este teama de cineva, are un mental puternic, iar loviturile sale sunt foarte puternice. Este o oponenta foarte puternica, solida din punct de vedere psihologic. Abia astept sa mai joc cu ea. Intotdeauna e o provocare minunata sa joci cu jucatoarele tinere. Jucand cu ele, pot sa vad care este nivelul meu de joc," a afirmat Simona Halep despre Bianca Andreescu.

Intrebata despre modalitatea in care si-a petrecut timpul in autoizolarea din 2020, Bianca Andreescu a replicat: "M-am jucat foarte mult pe Xbox, aproape jumatate de zi. Am facut fitness, antrenamente de tenis in casa, dar acestea nu pot dura la nesfarsit. Ma incanta sa ma joc Call of Duty pe Xbox, imi ia mintea de la alte lucruri si ajung sa interactionez cu prietenii mei; stiu ca nu e in persoana, dar ce altceva poti face atunci cand esti blocata intr-o camera? Am facut asta si m-am mai holbat pe pereti cateva minute in fiecare zi, dar am si citit mult, am meditat si am facut munca mea obisnuita de vizualizare.

Am fost in Canada in timpul carantinei, deci nu a fost prea rau pentru mine. A fost urat doar pentru ca nu am putut iesi pe teren si nu am putut vedea oameni. A fost o usurare sa-mi vad echipa dupa ce am iesit din carantina," a povestit Bianca Andreescu despre maniera in care si-a petrecut viata in 2020, an in care nu a jucat niciun meci oficial de tenis.

Mihaela Buzarnescu va fi adversara Biancai Andreescu in primul tur la Australian Open, pe cand Simona Halep o va infrunta pe beneficiara de wildcard, Lizette Cabrera. Ambele partide vor avea loc luni, in prima zi de turneu; Buzarnescu vs. Andreescu se va juca pe Arena John Cain, nu inainte de ora 05:00, pe cand Halep vs. Cabrera se va desfasura pe Arena Rod Laver, la ora 10:00, fus orar romanesc.