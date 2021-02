Este in pericol postul lui Neagoe dupa infrangerea cu FC Arges? Ioan Niculae, dezamagit de rezultat: "Mai trebuie putin umblat si cu domnul antrenor!" Ce ii reproseaza antrenor

Astra Giurgiu a pierdut pe teren propriu cu FC Arges, scor 0-2.

Dupa meci, finantatorul echipei Ioan Niculae s-a aratat extrem de dezamagit de evolutia baietilor lui Eugen Neagoe si chiar l-a criticat pe antrenor.

De asemenea, Niculae a invocat si arbitrajul dupa aceasta infrangere. El a reclamat ca la scorul de 0-0 Astra a avut un penalty neacordat de arbitru.

"Sunt dezamagit, mai ales ca inaine de meci i-am anuntat ca vor avea o prima. Pacat! Mai trebuie putin umblat si cu domnul antrenor in linia de mijloc cu acest Crepulja care paseaza numai inapoi. Avem in curtea noastra jucatori buni care nu sunt folositi. Nu ne gandim decat la salvarea de la retrogradare. Sunt suparat pentru faptul ca inainte de golul lor am avut un penalty clar. In schimb orice fault a fost in favoarea echipei oaspete", a spus Ioan Niculae dupa meci.