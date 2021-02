"Cand ajungi aici nu te astepti sa fie atat de greu!" Ianis Hagi, mai sincer ca NICIODATA in presa din Scotia! Cum a trecut peste perioada in care a fost rezerva la Rangers

Ianis Hagi (22 ani) are un parcurs incredibil in acest start de an pentru Rangers.

Mijlocasul roman, transferat de Rangers de la Genk a inceput noul sezon titular, insa si-a pierdut locul din primul 11 al lui Steven Gerrard pentru cateva luni. Cu toate astea, la sfarsitul anului trecut, Ianis a primit o noua sansa din partea antrenorului si a profitat de ea din plin.

Hagi a avut prestatii solide, constante si si-a facut loc inapoi in primul 11 al lui Rangers. Mai mult decat atat, in etapa trecuta, romanul a reusit sa inscrie golul victoriei pentru echipa sa.

Intr-un interviu acordat presei din Scotia, Ianis a dezvaluit ca familia l-a ajutat sa treaca peste perioada dificila prin care a trecut in momentul in care nu mai prindea primul 11.

"Cand mergi intr-un mediu nou vrei sa te adaptezi cat mai repede. Situatia provocata de pandemie nu a ajutat. Stau in apartamentul meu, ma uit la meciuri. Ca fotbalist profesionist trebuie sa te adaptezi.

Cu totii a trebuit sa ne adaptam. Parintii mei au venit la mine cand au putut si m-a ajutat asta, cu siguranta. Am fost norocos ca am putut avea alaturi familia de Craciun si Anul Nou, am fost fericit.

M-au ajutat sa trec peste aceasta perioada si se poate vedea si pe teren, sunt extrem de fericit si ma bucur de tot. M-a ajutat sa am pe cineva alaturi, sa am cu cine sa vorbesc. Nu au putut ramane, insa a fost de ajutor", a spus Ianis Hagi conform The Scottish Sun.

"Nu te astepti la asta cand vii aici!"

Intrebat despre cum s-a adaptat stilului de joc din Scotia, dar si in echipa, Ianis a raspuns sincer si a dezvaluit ca are parte de increderea antrenorului sau, dar si a staff-ului.

"Cred ca toti de aici inteleg ce fel de jucator sunt si cum pot ajuta echipa. Inca din prima zi, de fapt, de la primele apeluri telefonice pe care le-am avut cu Steven Gerrard si Ross Wilson inainte sa vin, m-au inteles ca jucator.

Daca relatia dintre antrenor, directorul sportiv si jucator este buna, atunci dai ce ai mai bun din tine. Ofer tot ce am mai bun lui Ranges si sper sa devin si mai bun.

Ca antrenor, ai mai mult de 20 de caractere diferite in vestiar. Trebuie sa le analizezi si sa le provoci in moduri diferite. Antrenorul stie ce asteptari trebuie sa aiba de la mine si incerc sa ma ridic la nivelul lor mereu.

Sunt genul care pune multe intrebari, mereu apelez la coechipieri, la staff sau familie.

Am vrut sa ma integrez in noul mediu si simt ca am facut asta. Stiam ce inseamna viata ca fotbalist profesionist. Te antrenzi, te intorci acasa, apoi din nou la antrenament.

Cred ca m-am descurcat, ultimele luni au fost mult mai bune, in mod clar.

Fotbalul din Scotia te provoaca. Am evoluat mult de cand am venit aici, ca fotbalist trebuie sa te adaptezi. Eu inca ma adaptez, insa ma simt bine acum. Inteleg stilul de joc din Scotia. Sincer, cand ajungi aici te astepti sa nu fie atat de provocator campionatul.

Insa, modul in care echipele se apara in fiecare saptamana impotriva lui Rangers, face jocul extrem de dur. Trebuie sa gasesti optiuni, sa creezi la fiecare pas. Sincer, presiunea care vine la club e uriasa. E greu sa reusesti la un club precum Rangers", a adaugat mijlocasul roman.

Jucatorul roman a bifat 30 de aparitii pentru Rangers in acest sezon, in toate competitiile, a inscris 5 goluri si a oferit 11 pase de gol.