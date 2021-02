"E jenant! Suntem carne de tun, bataie de joc!" Neagoe, FURIOS dupa infrangerea cu FC Arges! Ce l-a suparat pe antrenorul Astrei

Astra a pierdut pe teren propriu cu FC Arges, scor 0-2, in etapa cu numarul 22 din Liga 1.

Dupa meci, Eugen Neagoe a avut o reactie extrem de furioasa la adresa arbitrului, dar si a Ligii Profesioniste de Fotbal.

Antrenorul Astrei a invocat un eventual penalty neacordat pentru echipa sa la inceputul reprizei secunde. De asemenea, Neagoe s-a aratat foarte deranjat de modul in care LPF programeaza meciurile din Liga 1.

El a invocat faptul ca echipa sa are mereu mai putine zile de odihna decat adversarele.

"Noi in sase zile am avut trei jocuri, iar Argesul nu joaca de 9 zile. Am avut penalty clar la 0-0, e bataie de joc. E jenant. Suntem carne de tun, bataie de joc. Jucam non stop, adversarii mai putin. Craiova a avut patru zile de odihna in fata noastra.

Este jenant, da, frate, penalty la 0-0! Ii sparge fata si tu nu dai nimic!", a declarat Eugen Neagoe dupa meci.