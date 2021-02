Momente ULUITOARE la meciul lui Sumudica! A luat gol in minutul 96, apoi s-a declansat NEBUNIA totala: mai era un pas pana la bataie generala din cauza unui fost stelist! Ce s-a intamplat

Marius Sumudica traieste la intensitate maxima in Turcia!

Romanul mai asteapta pana la prima victorie pe banca lui Rizespor. Pentru a doua etala la rand, echipa lui a luat gol in prelungiri. Daca impotriva lui Kasimpasa a fost egalat la 1 in primul minut din timpul suplimentar, contra Alanyeispor Sumudica a ratat egalul in al 6-lea minut de extra time! Mustafa Pektemek a inscris si a declansat nebunia pe stadion.

Dupa un conflict in care a fost implicat fostul jucator al FCSB Boldrin, aflat acum in lotul lui Sumurica la Rizespor, jucatorii si staff-urile celor doua echipe au fost la un pas de bataie. Spiritele s-au potolit cu greu la marginea arbitrului, dupa mai bine de 3 minute de imbranceli si injurii.

Dupa 1-2 la Analya, Rizespor ramane pe 12 in Turcia, la 5 puncte de zona retrogradarii.