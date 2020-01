Becali arunca BOMBA in cazul contractului COLOSAL al CFR-ului! Declaratiile patronului FCSB: "Banii aia vin doar sa acopere asta!"

Gigi Becali a vorbit despre contractul de sponsorizare pe care CFR Cluj urmeaza sa il semneze.

Patronul ros-albastrilor a vorbit la Digi Sport despre sponsorizarea campioanei Romaniei din partea societatii care apartine de Tesla. Suma sponsorizarii s-ar ridica la 20 de milioane de euro, insa Gigi Becali a declarat ca nu se simte speriat de acest contract, deoarece se simte mai "puternic" din punct de vedere financiar decat patronul CFR-ului.

"Ce conteaza bugetul? Contractul asta este ca sa asigure fair-play-ul financiar. Daca vrea omul, poate sa puna ca si sponsorizare. El poate sa investeasca, face omul ce vrea. E o inginerie financiara. A gasit omul o solutie, care este legala. Nu ma sperie nimic. Nu se poate compara el cu mine din punct de vedere financiar si stie asta. Banii vin tot de la Varga, bineinteles!

Daca vreti sa vorbim de bugete, vorbim de valoare. Eu, la ora asta, am 4 sau 5 jucatori: Man, Coman, Olaru, Tanase si Morutan care vor valora 100 de miloane peste un an. O sa vedeti daca am dreptate. Nu are de ce sa ma sperie", a declarat Gigi Becali la Digi.