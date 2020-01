BREAKING NEWS | Cand toata lumea il dadea transferat la echipa lui Sumudica, Chipciu vine in Liga 1 sa se bata la titlu! Cu cine semneaza fostul jucator de la FCSB

Alex Chipciu si-a gasit echipa.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Alexandru Chipciu (30 de ani), era dat ca si transferat la Gaziantep Gazisehir, echipa antrenata de Marius Sumudica, insa va semna cu CFR Cluj, potrivit digi. Sumudica si-l dorea foarte mult pe Chipciu, insa turcii au schimbat de prea multe ori conditiile din contractul pe care voiau sa i-l ofere, astfel ca mutarea a picat.

Clujenii l-au convins azi-noapte pe Chipciu sa vina la echipa antrenata de Dan Petrescu si va urma sa semneze contractul.

Campioana Romaniei profita de faptul ca i-a fost ridicata interdictia la transferuri si a dat lovitura inca din prima zi din care poate lua jucatori. Ardelenii au transferat un mijlocas care se incadreaza in regula U21.

Cristian Paleoca vine din liga a 3-a, de la Sticla Ariesul Turda si a contribuit decisiv la promovarea echipei sale in sezonul trecut. Mijlocasul nascut in 1999, a fost in probe si la FC Botosani, insa a fost in atentia si lui Hermannstadt.