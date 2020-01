Si-a luat Becali teapa anului? Lovitura RATATA in atac: situatia atacantului de titlu pentru FCSB

Becali a renuntat la toti atacantii de careu din lot si planuia sa inceapa cu el varf in 2020.

Gigi Becali a declarat in numeroase randuri ca il doreste pe atacantul nationalei de tineret, Adrian Petre, care joaca la Esbjerg.

Adi Petre are insa o situatie complicata in Danemarca. Declarat disponibil de club, Petre face tot posibilul sa-i recastige atentia antrenorului Lars Olsen. Titular de numai 19 ori in prima parte a sezonului, Petre a marcat doar 5 goluri. Atat clubul, cat si jucatorul mergeau pe varianta unui refresh pentru inceputul lui 2020. Doar ca Petre a marcat in testul cu Kolding si pare acum dispus sa continue lupta pentru titularizare in atacul lui Esbjerg. Becali nu da nici el semne ca s-ar grabi cu oferta. La fel ca in vara, cand a amanat negocierile pana in ultimul moment, Becali isi mai poate lua o teapa.

"Pe Adrian Petre daca vreau sa-l iau, il iau. Vreau sa il iau la pretul pe care il vreau eu. Aici nu mai e vorba de comision. Eu le dadusem pe hartie, ca vreau 800 de mii si diferenta e comisionul impresarilor, asta e oferta pentru Gnohere. Luati si voi 300, 400 de mii de euro. Dar nu pot sa dau un milion de euro. Nu pot sa fac asa ceva", spus Gigi Becali, la PRO X.

Petre e cel mai scump jucator plecat vreodata din liga a 2-a. Transferul sau de la UTA la Esbjerg s-a facut in schimbul a 500 000 de euro. Becali e dispus sa plateasca cel mult dublu pentru a-l aduce pe Petre langa prietenul Man in atacul FCSB.