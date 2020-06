Incearca Gigi sa se apropie de Dan Petrescu? Super Dan poate fi visul major al lui Becali pentru Champions League

Vintila are contract pe viata la FCSB, dar nu-i chiar asa... :))

Gigi Becali anuntase in urma cu doua saptamani ca Dan Petrescu ar fi singurul antrenor caruia i-ar da mana libera la FCSB. Bogdan Mara, oficial a lui CFR Cluj, a dezvaluit ca Gigi incearca sa se apropie de antrenorului campioanei.

"Acum ii da calde lui Dan Petresc, insa e pe merit ceea ce spune Becali, sunt lucruri pe care nu poti sa le negi. Avem incredere in Dan, el are contract cu noi, se simte bine la Cluj.", a spus Bogdan Mara pentru Antena Sport.

CFR Cluj si FCSB se vor intalni in meci direct duminica seara. Partida poate fi decisiva in stabilirea campioanei, mai ales in cazul in care ardelenii se impun.

"Am lua un avans destul de bunicel fata de FCSB, dar asta nu inseamna ca vom fi campioni daca vom castiga. FCSB are jucatori buni, dar nu stiu daca mai buni. Eu cred ca CFR are o echipa mult mai compacta, in ghilimele, chiar avem o echipa.", a mai spus Mara pentru sursa citata.