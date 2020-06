Scena INCREDIBILA! Cum a fost dat afara Bergodi de la FCSB! "Becali era deja in vestiar!" Un fost jucator al ros albastrilor a spus totul

Cristiano Bergodi este antrenorul lui CSU Craiova, echipa cu care vrea sa ia titlul.

Romeo Surdu, fost jucator la FCSB in perioada 2007-2011, a povestit cum a fost dat afara Cristiano Bergodi de la echipa. Italianul i-a antrenat pe ros albastrii in 13 meciuri, dar a fost dat afara de Gigi Becali.

"Cand Bergodi a intrat in vestiar, Becali era acolo deja. <<Va faceti de ras, nu va e rusine?>>. Bergodi nu i-a spus <<Te rog frumos sa iesi afara>>, i-a spus altfel. Nu mai tin minte exact ce.

Apoi Becali i-a spus ca de maine nu mai e antrenor si asta a fost. Toti jucatorii ne-am dus dupa el sa-l ducem inapoi, e un om magnific. O sa vedeti ce o sa faca la Craiova, e un super antrenor.", a spus Romeo Surdu pentru Gazeta.

Acest lucru s-a intamplat imediat dupa meciul cu Sheriff Tiraspol din 2009. FCSB juca in grupele Europa League si a remizat, 0-0, pe teren propriu. Surdu a mai povestit despre obiceiurile pe care le are patronul FCSB cand vine vorba de jucatorii sai si despre cum trebuie sa plece cei care nu dau randament.

"Da, este adevarat. Dar la un moment dat ii si arunca. Cum a fost perioada mea la Steaua. Cand vine un jucator nou acolo, trebuie sa joace 100%. Indiferent ca este sau nu in forma. Dupa fiecare perioada de pregatire, stiam ca nu joc titular. Eu ma pregateam pentru urmatoarea luna. Stiam ca cine vine la Steaua, nu poate sa faca fata. Imi asteptam sansa. Domnul Becali mai venea in vestiar si facea ca trenul in gara.", a mai spus Surdu.