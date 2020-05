Gigi Becali anunta singurul antrenor care ar avea mana libera la echipa! "Pe el il las, dar sa nu se bage la transferuri!" :)

Gigi Becali se abtine cu greu sa nu intervina la FCSB si sa le ofere antrenorilor cate un sfat in alcatuirea echipei.

Patronul FCSB-ului spune ca daca ar avea un antrenor ca Dan Petrescu nu s-ar mai baga in alcatuirea echipei, fiind printre putinii tehnicieni in care ar avea incredere ca trimite in teren primul 11 corespunzator.

Cu toate acestea, nici macar antrenorul campioanei nu ar avea control deplin asupra echipei. Dan Petrescu ar avea interzis la transferuri:

"La mine a vrut Dumnezeu si m-a aparat. La mine a fost exceptie, eu nu am pierdut bani din fotbal. Dar problema e ca eu nu m-am luat dupa unii ca trebuie sa faca antrenorul, sa schimbe antrenorul. Eu am pus piciorul in prag!

Daca este un antrenor ca Dan Petrescu si eu il las. Nu il las la transferuri. El vrea jucatori de 35 de ani, eu intru in faliment cu jucatorii astia. Ce mai vand?", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali: "Dan Petrescu e cel mai destept!"

Gigi Becali il admira pe antrenorul CFR-ului pentru rezultatele pe care le-a obtinut cu echipa din Cluj:

"Dan Petrescu e cel mai destept! Pe ce-a facut e cel mai destept! Cu Dan Petrescu nu trebuie sa faci afaceri, trebuie sa te faci tovaras cu el in fotbal. Daca cumperi de la el, pierzi. Daca vinzi la el, pierzi. Cu el trebuie sa te faci tovaras, cu antrenorul.

Ce putem sa-i facem lui Dan Petrescu?! Am vrea noi, dar nu putem. E prea puternic! Sunt faptele lui, i-a batut pe scotieni, a dus echipa. Cine credea asa ceva?", a spus Gigi Becali la PRO X.