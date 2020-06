Gigi Becali, sfatuit sa il joace mai mult pe unii dintre mijlocasii de la FCSB! "Jucatorul meu preferat nu joaca"

La FCSB e concurenta mare pe toate posturile, iar unii jucatori nu prind atat de des echipa.

Ionut Vina este mijlocasul pe care FCSB l-a adus de la Viitorul in 2019, in schimbul a 750.000 de euro. Vina a prins doar un meci in acest sezon, iar Florin Lovin, fost jucator al ros albastrilor, il cere ca titular.

"Jucatorul meu preferat nu joaca! E Ionut Vina! Eu pot sa judec mijlocasii si nu jucatorii de banda cum sunt Coman si Man. Pot sa imi dau cu parerea despre postul pe care am jucat. Vina nu poate juca niciodata numar 6. Pe vina il vad unul dintre mijlocasii ofensivi. El trebuie sa aiba libertate sa se exprime", a spus Lovin pentru ProSport.

Florin Lovin a jucat la FCSB in perioada 2004-2009 si a fost component al echipei UEFAntastice, care a eliminat-o pe Rapid in sferturile Cupei UEFA si a jucat o semifinala cu Midlesbrough.

"Eu vad in Vina un jucator bun pentru ca la Viitorul era un jucator foarte, foarte bun. Nu e vorba de diferenta de nivel de la viitorul la FCSB pentru ca echipa lui Hagi e la un nivel foarte bun. El a inceput foarte bine, dar e un jucator de moral.", a mai spus Florin Lovin.