Teapa anului pentru Becali! Explozie in primul 11: cum ajunge sa joace in meciul decisiv pentru titlu cu CFR

Becali a transferat in nestire pentru a acoperi pozitia, dar se vede pus in fata unei situatii incredibile inaintea derby-ului cu CFR, de duminica.

Vintila va miza pe o improvizatie in banda stanga a defensivei. Pantiru e out o luna, in timp ce Soiledis, cealalta varianta importanta pe care o are in lot, nu e considerat pregatit pentru meci. Astfel, in stanga va juca Ovidiu Popescu, anunta sursele www.sport.ro.

Situatie e cel putin comica pentru FCSB! In acest sezon, echipa a avut in lot nu mai putin de 5 fundasi stanga. In afara lor, pe aceeasi pozitie au mai jucat Balasa, Mihai Roman sau Salomao, in perioada in care Becali isi testa revolutia tactica.

Acum, Vintila ar fi putut conta pe Momcilovic sau Stan, insa Becali a decis ca cei doi sa nu mai faca parte din planurile primei echipe. De asemenea, pustiul Sorin Serban (20 de ani) e imprumutat la Iasi.

Pantaru, Soiledis, Moncilovic, Stan, Serban sunt cei 5 fundasi stanga inca aflati sub contract cu FCSB.